Чого чекає Трамп від Путіна: Подоляк назвав три ключові умови

За словами радника керівника Офісу президента України, російський диктатор має зробити кілька речей для початку справжнього перемир'я з Україною. Мова зокрема про зупинку:

тотальних ударів по цивільному населенню,

масштабних ракетно-дронових обстрілів України,

активних дій по лінії прямого боєзіткнення.

"От три дії, які чітко зафіксують, що Путін готовий до, перше, в регулювання війни як такої, ну, тобто в регулювання в політичному сенсі, Друге, до реалістичних переговорів. І третє, до закінчення ескалаційного періоду", - зазначив Подоляк.

Водночас він зауважив, що, на його думку, Путін вважав, що події на Близькому Сході відкривають для нього вікно можливостей для нанесення масштабних ударів по цивільному населенню України, що ніхто не буде дивитися і звертати увагу на те, що він руйнує просто житлові квартали у Києві та інших містах України.

"Але ні, це очевидно, що Путін робить, і я думаю, що Трамп також це усвідомлює", - зазначив радник керівника ОП.

Подоляк також зауважив, що Росія не є раціональною країною.

"Росія буде вважати до моменту, поки не буде боятись, що далі буде тільки гірше для неї, що ціна війни буде суттєво зростати, що найближче оточення Путіна буде мати проблеми юридичного, фізичного і фінансового характеру набагато глобальніші, ніж сьогодні", - пояснив він.

На думку радника керівника ОП, поки росіяни це не усвідомлять, вони будуть продовжувати будуть грати в ту гру, в яку грають

"В яку гру вони грають? Перше, не зупиняти війну, друге, переносити війну в геноцидальну сферу, третє, імітувати переговорний процес, але використовувати переговорний майданчик для промов для своєї маячні", - підсумував він.