Чмут розповів, коли востаннє спілкувався з Притулою
Фото: директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут (Віталій Носач, РБК-Україна)
Останнім часом директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут дуже рідко спілкується з Сергієм Притулою.
Про це Тарас Чмут розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"З Сергієм ми спілкуємося рідко, цього року, можливо, і не спілкувались. Щодо фондів - на рівні комунікаційників є такі історії, на рівні видач у війська, щоб не дублюватись, - теж є такі історії", - розповів Чмут.
Нагадаємо, голова фонду "Повернись живим" в інтерв'ю РБК-Україна також розповів, чи отримував пропозиції йти в політику. Також Чмут не виключає, що його прізвище могли використовувати у політичних цілях. За його словами, цей процес неможливо проконтролювати.
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