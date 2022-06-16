Чмут объяснил, почему Мариуполь не деблокировали основными силами и чем это грозит

"Во-первых, в медиа очень часто наши журналисты не вникают в то, что было много попыток прорывов и деблокады, и все они были неудачны, и в них гибли люди, и иногда очень немалое количество, и в них терялась техника. И то, что об этом все говорят, то это не значит, что этого не было. И вертолеты летали в то время, когда все кричали "сделайте что-то", - объясняет Чмут.

Он подчеркнул, что были попытки прорывов вертолетами, которыми передавали помощь, и она тоже работала, и даже оттуда был фидбек по ней.

"В то же время представим себе ситуацию, что в какой-то момент времени мы бы не удержали Мариуполь, и это привело к тому, что россияне не сосредотачивали на его захвате довольно значительное количество силы и направили, например, их на Харьков, который был очень шаткий. И мы бы потеряли Харьков и Мариуполь", - объясняет Чмут.

По его словам, в тот короткий промежуток времени техника и вооружение, которые мы получили от Запада, только начинала готовиться к передаче или поступала на уровне стрелкового оружия, "Джавелинов" и ПЗРК, то есть не того, что стратегически влияет на войну.

"Мы могли взять половину армии, снять с нескольких направлений и бросить на деблокаду Мариуполя. Мы бы положили сначала эту половину армии, а потом добили бы Мариуполь, а потом россияне развернулись бы и спокойно пошли на Запорожье, Днепр, Харьков, Полтаву, Сумы, Киев и дальше во Львов. К сожалению, так бывает, что где-то надо выигрывать время и иногда это время, которое выигрывается жертвенностью народа", - отметил Чмут.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал об украинских пилотах, которые, рискуя жизнью, доставляли на завод "Азовсталь" в Мариуполе еду и воду и забирали раненых.

Добавим, по данным разведки, всего к защитникам Мариуполя в "Азовсталь" летало 16 военных вертолетов Ми-8 с помощью. А однажды с 72 бойцами полка "Азов" на борту.

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