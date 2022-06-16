ru ua
Чт, 16 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Чмут объяснил, почему Мариуполь не деблокировали основными силами и чем это грозит

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 16 июня 2022 08:44
Чмут объяснил, почему Мариуполь не деблокировали основными силами и чем это грозит Фото: директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Попытки украинских бойцов прорваться в заблокированный Мариуполь были и очень много раз. При этом, если бы Украина стянула на деблокаду половину своих сил, то это грозило потерей многих других наших регионов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Во-первых, в медиа очень часто наши журналисты не вникают в то, что было много попыток прорывов и деблокады, и все они были неудачны, и в них гибли люди, и иногда очень немалое количество, и в них терялась техника. И то, что об этом все говорят, то это не значит, что этого не было. И вертолеты летали в то время, когда все кричали "сделайте что-то", - объясняет Чмут.

Он подчеркнул, что были попытки прорывов вертолетами, которыми передавали помощь, и она тоже работала, и даже оттуда был фидбек по ней.

"В то же время представим себе ситуацию, что в какой-то момент времени мы бы не удержали Мариуполь, и это привело к тому, что россияне не сосредотачивали на его захвате довольно значительное количество силы и направили, например, их на Харьков, который был очень шаткий. И мы бы потеряли Харьков и Мариуполь", - объясняет Чмут.

По его словам, в тот короткий промежуток времени техника и вооружение, которые мы получили от Запада, только начинала готовиться к передаче или поступала на уровне стрелкового оружия, "Джавелинов" и ПЗРК, то есть не того, что стратегически влияет на войну.

"Мы могли взять половину армии, снять с нескольких направлений и бросить на деблокаду Мариуполя. Мы бы положили сначала эту половину армии, а потом добили бы Мариуполь, а потом россияне развернулись бы и спокойно пошли на Запорожье, Днепр, Харьков, Полтаву, Сумы, Киев и дальше во Львов. К сожалению, так бывает, что где-то надо выигрывать время и иногда это время, которое выигрывается жертвенностью народа", - отметил Чмут.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал об украинских пилотах, которые, рискуя жизнью, доставляли на завод "Азовсталь" в Мариуполе еду и воду и забирали раненых.

Добавим, по данным разведки, всего к защитникам Мариуполя в "Азовсталь" летало 16 военных вертолетов Ми-8 с помощью. А однажды с 72 бойцами полка "Азов" на борту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
Стало известно, когда Украина получит американские РСЗО
Стало известно, когда Украина получит американские РСЗО
DAILY
Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена