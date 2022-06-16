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Чмут пояснив, чому Маріуполь не деблокували основними силами і чим це загрожує

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Маріуполь, Четвер 16 червня 2022 08:44
Чмут пояснив, чому Маріуполь не деблокували основними силами і чим це загрожує Фото: директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Спроби українських бійців прорватися у заблокований Маріуполь були і дуже багато разів. При цьому, якби Україна стягнула на деблокаду половину своїх сил, то це загрожувало втратою багатьох інших наших регіонів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"По-перше, в медіа наші дуже часто журналісти не вникають в те, що було багато спроб проривів і деблокади, і всі вони були невдалі, і в них гинули люди, і подекуди дуже немала кількість, і в них втрачалась техніка. І те, що про це всі не говорять, то це не значить, що цього не було. І вертольоти літали в той час, коли всі кричали "зробіть щось", - пояснює Чмут.

Він підкреслив, що були спроби проривів вертольотами, якими передавали допомогу, і вона теж працювала, і навіть звідти був фідбек по ній.

"В той же час уявімо собі ситуацію, що в якийсь момент часу ми б не утримали Маріуполь, і це призвело до того, що росіяни не зосереджували на його захопленні доволі значну кількість сили і направили, наприклад, їх на Харків, який був дуже хиткий. І ми б втратили Харків і Маріуполь", - пояснює Чмут.

За його словами, в той короткий проміжок часу техніка та озброєння, які ми отримали від Заходу, тільки починала готуватися до передачі або надходила на рівні стрілецької зброї, "Джавелінів" і ПЗРК, тобто не того, що стратегічно впливає на війну.

"Ми могли взяти половину армії, зняти з кількох напрямків і кинути на деблокаду Маріуполя. Ми б поклали спочатку цю половину армії, а потім добили б Маріуполь, а потім росіяни розвернулися б і спокійно пішли на Запоріжжя, Дніпро, Харків, Полтаву, Суми, Київ і далі до Львова. На жаль, так буває, що десь треба вигравати час і подекуди це час, який виграється жертовністю народу", - зазначив Чмут.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про українських пілотів, які, ризикуючи життям, доставляли на завод "Азовсталь" у Маріуполі їжу та воду та забирали поранених.

Додамо, за даними розвідки, всього до захисників Маріуполя в "Азовсталь" літало 16 військових гелікоптерів Мі-8 з допомогою. А одного разу із 72 бійцями полку "Азов" на борту.

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