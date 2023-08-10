Чмут об обстрелах России: нам всегда хватит там целей, главное, чтобы было оружие
Россия по своей площади очень большая страна. Там украинским войскам всегда будет по чему наносить удары, главное, чтобы было оружие.
Об этом рассказал директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью РБК-Украина.
"Оттягивание сил и средств с поля боя, с тылов, других объектов. Не может Россия показывать всем, что постоянно в центр Москвы что-то прилетает, им надо что-то менять, а это требует ресурса. Как и у нас, ресурс не берется быстро и с неба, его надо откуда-то забрать", - сказал Чмут.
Он отметил, что Россия очень большая страна и целей там - безгранично.
"Поэтому закроют небо Москвы - откроется небо над десятками других крупных городов, закроют три завода здесь - откроют пять заводов там. Поэтому нам всегда будет по чему отрабатывать, главное, чтобы было чем", - добавил Чмут.
Удары по Москве
Напомним, в ночь на 30 июля в Москве раздались взрывы. Позже стало известно, что неизвестные беспилотники ударили по деловому центру российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.
Ночью 1 августа в районе "Москва-сити" снова раздались взрывы. По предварительным данным, как минимум один дрон влетел в башню элитного комплекса.
Кроме того, россияне заявили, что минувшей ночью, 9 августа, Москву якобы снова пытались атаковать беспилотниками, но их, по словам Минобороны РФ, сбили.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.