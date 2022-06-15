UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЧМ-2022 получил официальный постер

Фото: Бутейна Аль Муфтах (fifa.com)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола (ФИФА) презентовала официальный плакат грядущего чемпионата мира в Катаре.

Про це повідомляє РБК-Україна со ссылкой на официальный сайт организации.

Катарский Мундиаль теперь будет иметь собственный постер. Серию плакатов к ЧМ-2022 разработала местная художница Бутейна Аль Муфтах. Презентация официального постера турнира состоялась в международном аэропорту Дохи "Хамад".

На главном плакате чемпионата мира автор изобразила гафии – традиционные головные уборы в Катаре, которые подбрасывают вверх. Этот момент призван символизировать футбольный праздник катарцев и всего арабского мира. В то же время дополнительные постеры будут символизировать страсть арабов к игре и единению семей одновременно.

"Львиная доля моей работы базируется на полученном опыте, воспоминаниях, которые я возвращаю и заново интерпретирую. Я стремилась, чтобы плакать соответствовали этой теме и рассказывали историю футбольной культуры Катара", – заявила Аль Муфтах.

Чемпионат мира-2022 начнется 21 ноября. Матчем-открытием турнира станет поединок сборных Сенегала и Нидерландов.

Напомним, что коста-риканская сборная стала последним участником чемпионата мира в Катаре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФИФАЧМ-2022