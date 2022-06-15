ЧС-2022 отримав офіційний постер

Катарський Мундіаль віднині матиме власний постер. Серію плакатів до ЧС-2022 розробила місцева художниця Бутейна Аль Муфтах. Презентація офіційного постера турніру відбулася в міжнародному аеропорту Дохи "Хамад".

На головному плакаті чемпіонату світу авторка зобразила гафії – традиційні головні убори в Катарі, які підкидають вгору. Цей момент покликаний символізувати футбольне свято катарців і всього арабського світу. Натомість додаткові постери смиволізуватимуть пристрасть арабів до гри та єднання сімей водночас.

"Левова частка моєї роботи базується на здобутому досвіді, спогадах, які я повертаю і заново інтерпретую. Я прагнула, щоб плакати відповідали цій темі та розповідали історію футбольної культури Катару", –заявила Аль Муфтах.

Чемпіонат світу-2022 розпочнеться 21 листопада. Матчем-відкриття турніру стане поєдинок збірних Сенегалу та Нідерландів.