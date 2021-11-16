ЧМ-2022: кто отобрался на Мундиаль от Европы, а кто сыграет в плей-офф

Первые места в своих группах, а так и путевки в Катар, завоевали Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия и Германия.

В плей-офф со своих групп вышли Португалия, Швеция, Италия, Украина, Уэльс, Шотландия, Турция, Россия, Польша и Северная Македония. Из Лиги наций: Австрия и Чехия.

Стадия плей-офф будет проходить по-новому. В этот раз 12 команд будут разыгрывать лишь 3 путевки в Катар. Кроме 10 сборных, которые заняли вторые места в своих группах, в плей-офф выступят две команды из Лиги наций. Все участники будут разбиты на три сетки и на сеяных и насеянных. Сперва в каждой из сеток состоятся "полуфиналы", а затем "финалы". Оба противостояния будут состоять из одного матча. Хозяином поля будут сеяные сборные.

"Сеяные" сборные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция и Уэльс.

"Несеянные": Польша, Северная Македония, Турция, УКРАИНА, Австрия и Чехия.

Жеребьевка пройдет 26 ноября. Полуфиналы плей-офф состоятся 24 марта 2022-го года, а финалы - 29-го марта.