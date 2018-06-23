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ЧС-2018: Збірна Мексики обіграла Південну Корею в матчі другого туру

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    23.06.2018 - 20:16
Фото: Південна Корея - Мексика (twitter.com/miseleccionmx)
Фото: Південна Корея - Мексика (twitter.com/miseleccionmx)

Рахунок був відкритий з пенальті в середині першого тайму

 

Збірна Мексики обіграла суперників з Південної Кореї (2:1) в матчі другого туру групи F чемпіонату світу-2018.

Перший гол в матчі на 26 хвилині забив мексиканець Карлос Вела, на 66 хвилині Хав'єр Ернандес забив другий гол Мексики. У кінцівці корейці відіграли один м'яч зусиллями Сон Хин Міна.

Збірна Мексики набрала 6 очок і очолює групу F, але остаточно не забезпечила собі місце в плей-офф ЧС. У Південній Кореї нуль балів за підсумками двох турів.

Суперники команд по групі, збірні Німеччини та Швеції, зустрінуться сьогодні о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Бельгії в матчі проти команди Тунісу здобула найбільшу для себе перемогу на чемпіонатах світу.

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Теги публікації: Южная Корея, ЧМ-2018, Мексика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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