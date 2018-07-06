ЧМ 2018: турнирная таблица на 6 июля

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня обновится результатами первых матчей четвертьфинала

Результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 на 6 июля, турнирная таблица, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 6 июля

По состоянию на 6 июля определились все участники четвертьфинала Чемпионата мира по футболу 2018. В очередной этап турнира пробились сборные Уругвая, Франции, Бразилии, Бельгии, Англии, Швеции, Росиии и Хорватии. На протяжении двух дней (6-7 июля) состоятся 4 поединка за выход в полуфинал ЧМ 2018.

Фото: турнирная сетка ЧМ 2018 на 6 июля (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Расписание матчей на 6 июля

Сегодня в рамках ЧМ 2018 cостоится 2 первых матча четвертьфинала. В 17:00 на стадионе Нижнего Новгорода сыграют Уругвай и Франция. В 21:00 6 июля начнется поединок Бразилии и Бельгии в Казани.