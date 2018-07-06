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ЧС 2018: турнірна таблиця на 6 липня

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    06.07.2018 - 09:00
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (fifa.com)
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (fifa.com)

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні оновиться результатами перших матчів чвертьфіналу

Результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 на 6 липня, турнірна таблиця, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 6 липня

Станом на 6 липня визначилися всі учасники чвертьфіналу Чемпіонату світу з футболу 2018. У черговий етап турніру пробилися збірні Уругваю, Франції, Бразилії, Бельгії, Англії, Швеції, Росіїї та Хорватії. Протягом двох днів (6-7 липня) відбудуться 4 поєдинки за вихід в півфінал ЧС 2018.

турнирная сетка ЧМ 2018 на 6 июляФото: турнірна сітка ЧС 2018 на 6 липня (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Розклад матчів на 6 липня

Сьогодні в рамках ЧС 2018 відбудеться 2 перші матчі чвертьфіналу. О 17:00 на стадіоні Нижнього Новгорода зіграють Уругвай і Франція. О 21:00 6 липня розпочнеться поєдинок Бразилії та Бельгії в Казані.

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Теги публікації: ФІФА, ЧМ-2018, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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