ЧС 2018: турнірна таблиця на 6 липня

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні оновиться результатами перших матчів чвертьфіналу

Результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 на 6 липня, турнірна таблиця, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 6 липня

Станом на 6 липня визначилися всі учасники чвертьфіналу Чемпіонату світу з футболу 2018. У черговий етап турніру пробилися збірні Уругваю, Франції, Бразилії, Бельгії, Англії, Швеції, Росіїї та Хорватії. Протягом двох днів (6-7 липня) відбудуться 4 поєдинки за вихід в півфінал ЧС 2018.

Фото: турнірна сітка ЧС 2018 на 6 липня (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Розклад матчів на 6 липня

Сьогодні в рамках ЧС 2018 відбудеться 2 перші матчі чвертьфіналу. О 17:00 на стадіоні Нижнього Новгорода зіграють Уругвай і Франція. О 21:00 6 липня розпочнеться поєдинок Бразилії та Бельгії в Казані.