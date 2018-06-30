ЧМ 2018: турнирная таблица на 30 июня

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня обновится результатами первых матчей плей-офф

Результаты матчей 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018 на 30 июня, турнирная таблица поединков, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

Сегодня, 30 июня в 21:00 состоится матч Уругвай - Португалия, смотреть онлайн-трансляцию которого можно на РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 30 июня

По результатам группового турнира ЧМ 2018 определились 16 лучших сборных, которые продолжат борьбу в 1/8 финала. В плей-офф сыграют команды, занявшие первые два места в каждой из 8 групп.

Как видно из турнирной таблицы, в плей-офф Чемпионата мира 2018 прошли:

Группа А: Уругвай, Россия

Группа В: Испания, Португалия

Группа С: Франция, Дания

Группа D: Хорватия, Аргентина

Группа Е: Бразилия, Швейцария

Группа F: Швеция, Мексика

Группа G: Бельгия, Англия

Группа Н: Колумбия, Япония

Фото: турнирная сетка ЧМ 2018 (twitter.com/fifaworldcup_ru)

Расписание матчей на 30 июня

Сегодня в рамках ЧМ 2018 cостоится 2 матча. В 17:00 на "Казань Арене" пройдет поединок между сборными Франции (1 место группы С) и Аргентины (2 место группы D).

В 21:00 на стадионе "Фишт" в Сочи сыграют Уругвай (1 место группы А) и Португалия (2 место группы В).