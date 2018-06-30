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ЧМ 2018: турнирная таблица на 30 июня

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    30.06.2018 - 09:00
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (fifa.com)
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (fifa.com)

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня обновится результатами первых матчей плей-офф

Результаты матчей 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018 на 30 июня, турнирная таблица поединков, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

Сегодня, 30 июня в 21:00 состоится матч Уругвай - Португалия, смотреть онлайн-трансляцию которого можно на РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 30 июня

По результатам группового турнира ЧМ 2018 определились 16 лучших сборных, которые продолжат борьбу в 1/8 финала. В плей-офф сыграют команды, занявшие первые два места в каждой из 8 групп.

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Как видно из турнирной таблицы, в плей-офф Чемпионата мира 2018 прошли:

  • Группа А: Уругвай, Россия
  • Группа В: Испания, Португалия
  • Группа С: Франция, Дания
  • Группа D: Хорватия, Аргентина
  • Группа Е: Бразилия, Швейцария
  • Группа F: Швеция, Мексика
  • Группа G: Бельгия, Англия
  • Группа Н: Колумбия, Япония

турнирная сетка ЧМ 2018Фото: турнирная сетка ЧМ 2018 (twitter.com/fifaworldcup_ru)

Расписание матчей на 30 июня 

Сегодня  в рамках ЧМ 2018 cостоится 2 матча. В 17:00 на "Казань Арене" пройдет поединок между сборными Франции (1 место группы С) и Аргентины (2 место группы D).

В 21:00 на стадионе "Фишт" в Сочи сыграют Уругвай (1 место группы А) и Португалия (2 место группы В). 

расписание ЧМ 2018 на 30 июня

Определились все участники 1/8 финала ЧМ-2018 ЧМ 2018: турнирная таблица на 28 июня
Теги публикации: ФИФА, ЧМ-2018, плей-офф, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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