ЧС 2018: турнірна таблиця на 30 червня

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні оновиться результатами перших матчів плей-офф

Результати матчів 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2018 на 30 червня, турнірна таблиця поєдинків, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні, 30 червня о 21:00 відбудеться матч Уругвай - Португалія, дивитися онлайн-трансляцію якого можна на РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 30 червня

За результатами групового турніру ЧС 2018 визначилися 16 кращих збірних, які продовжать боротьбу в 1/8 фіналу. У плей-офф зіграють команди, що зайняли перші два місця в кожній з 8 груп.

Як видно з турнірної таблиці, в плей-офф Чемпіонату світу 2018 пройшли:

Група А: Уругвай, Росія

Група В: Іспанія, Португалія

Група С: Франція, Данія

Група D: Хорватія, Аргентина

Група Е: Бразилія, Швейцарія

Група F: Швеція, Мексика

Група G: Бельгія, Англія

Група Н: Колумбія, Японія

Фото: турнірна сітка ЧС 2018 (twitter.com/fifaworldcup_ru)

Розклад матчів на 30 червня

Сьогодні в рамках ЧС 2018 відбудеться 2 матчі. О 17:00 на "Казань Арені" пройде поєдинок між збірними Франції (1 місце групи С) і Аргентини (2 місце групи D).

О 21:00 на стадіоні "Фішт" в Сочі зіграють Уругвай (1 місце групи А) і Португалія (2 місце групи В).