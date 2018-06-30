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ЧС 2018: турнірна таблиця на 30 червня

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    30.06.2018 - 09:00
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (twitter.com/fifa.com)
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (twitter.com/fifa.com)

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні оновиться результатами перших матчів плей-офф

Результати матчів 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2018 на 30 червня, турнірна таблиця поєдинків, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні, 30 червня о 21:00 відбудеться матч Уругвай - Португалія, дивитися онлайн-трансляцію якого можна на РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 30 червня

За результатами групового турніру ЧС 2018 визначилися 16 кращих збірних, які продовжать боротьбу в 1/8 фіналу. У плей-офф зіграють команди, що зайняли перші два місця в кожній з 8 груп.

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Як видно з турнірної таблиці, в плей-офф Чемпіонату світу 2018 пройшли:

  • Група А: Уругвай, Росія
  • Група В: Іспанія, Португалія
  • Група С: Франція, Данія
  • Група D: Хорватія, Аргентина
  • Група Е: Бразилія, Швейцарія
  • Група F: Швеція, Мексика
  • Група G: Бельгія, Англія
  • Група Н: Колумбія, Японія

турнірна сітка ЧС 2018Фото: турнірна сітка ЧС 2018 (twitter.com/fifaworldcup_ru)

Розклад матчів на 30 червня

Сьогодні в рамках ЧС 2018 відбудеться 2 матчі. О 17:00 на "Казань Арені" пройде поєдинок між збірними Франції (1 місце групи С) і Аргентини (2 місце групи D).

О 21:00 на стадіоні "Фішт" в Сочі зіграють Уругвай (1 місце групи А) і Португалія (2 місце групи В).

расписание ЧМ 2018 на 30 июня

Визначилися всі учасники 1/8 фіналу ЧС-2018 ЧС 2018: турнірна таблиця на 28 червня
Теги публікації: ФІФА, ЧМ-2018, плей-офф, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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