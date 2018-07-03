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ЧМ 2018: турнирная таблица на 3 июля

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    03.07.2018 - 09:00
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (fifa.com)
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (fifa.com)

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня покажет, какие команды встретятся в четвертьфинале 7 июля

Результаты матчей 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018 на 3 июля, турнирная таблица, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 3 июля

В рамках плей-офф ЧМ 2018 2 июля было проведено два матча, и в турнирной сетке определились очередные участники 1/4 финала. 

В Самаре состоялась игра между командами Бразилии и Мексики. Со счетом 2:0 Бразилия прошла в четвертьфинал, а Мексика завершила свое участие в ЧМ 2018.

Вечером 2 июля на стадионе Ростова-на-Дону сыграли Бельгия и Япония. Счет по окончанию поединка - 3:2. Команда Японии вышла из борьбы на Чемпионате, а сборная Бельгии и Бразилии сразятся в 1/4 финала 6 июля на стадионе "Казань Арена".

турнирная сетка ЧМ на 2 июляФото: турнирная сетка ЧМ 2018 на 3 июля (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Расписание матчей на 3 июля 

Сегодня  в рамках ЧМ 2018 cостоится 2 матча. В 17:00 в Санкт-Петербурге пройдет поединок между сборными Швеции (1 место группы F) и Швейцарии (2 место группы E).

В 21:00 на стадионе "Cпартак" в Москве сыграют Колумбия (1 место группы G) и Англия (2 место группы G). 

Победители этих двух матчей встретятся в четвертьфинале 7 июля на стадионе "Cамара Арена".

Расписание ЧМ 2018

Бразилия - Мексика: онлайн трансляция (счет 2:0) ЧМ 2018: турнирная таблица на 2 июля
Теги публикации: ФИФА, ЧМ-2018, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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