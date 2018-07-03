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ЧС 2018: турнірна таблиця на 3 липня

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    03.07.2018 - 09:00
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (fifa.com)
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (fifa.com)

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні покаже, які команди зустрінуться у чвертьфіналі 7 липня

Результати матчів 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2018 на 3 липня, турнірна таблиця, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні, 3 липня, о 21:00 відбудеться матч Колумбія - Англія, дивитися онлайн-трансляцію якого можна на РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 3 липня

В рамках плей-офф ЧС 2018 2 липня було проведено два матчі, і в турнірній сітці визначилися чергові учасники  1/4 фіналу.

У Самарі відбулася гра між командами Бразилії та Мексики. З рахунком 2:0 Бразилія пройшла до чвертьфіналу, а Мексика завершила свою участь в ЧС 2018.

Увечері 2 липня на стадіоні Ростова-на-Дону зіграли Бельгія і Японія. Рахунок по закінченню поєдинку - 3:2. Команда Японії вийшла з боротьби на Чемпіонаті, а збірна Бельгії і Бразилії змагатимуться в 1/4 фіналу 6 липня на стадіоні "Казань Арена".

турнирная сетка ЧМ на 2 июляФото: турнірна сітка ЧС 2018 на 3 липня (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Розклад матчів на 3 липня

Сьогодні в рамках ЧС 2018 відбудеться 2 останні матчі в рамках 1/8 фіналу. О 17:00 в Санкт-Петербурзі пройде поєдинок між збірними Швеції (1 місце групи F) і Швейцарії (2 місце групи E).

О 21:00 на стадіоні "Cпартак" в Москві зіграють Колумбія (1 місце групи G) і Англія (2 місце групи G).

Переможці цих двох матчів зустрінуться в чвертьфіналі 7 липня на стадіоні "Cамара Арена".

Расписание ЧМ 2018

Колумбія - Англія: онлайн трансляція Бразилія - Мексика: відео голів та огляд матчу
Теги публікації: ФІФА, ЧМ-2018, плей-офф, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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