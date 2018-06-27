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ЧМ 2018: турнирная таблица на 27 июня

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    27.06.2018 - 09:00
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (fifa.com)
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (fifa.com)

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня покажет, какие команды пробились в плей-офф из групп Е и F

Результаты группового тура Чемпионата мира по футболу 2018 на 27 июня, турнирная таблица матчей, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

Сегодня, 26 июня, в 21:00 состоится матч  Cербия - Бразилия, смотреть онлайн трансляцию которого можно на РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 27 июня

Вчера на Чемпионате мира 2018 завершились поединки третьего тура в группах С и D. Результаты в турнирной таблице показали, какие из команд прошли в 1/8 финала, а какие закончили свое участие в ЧМ 2018. 

В Сочи со счетом 0:2 прошел поединок группы С между сборными Австралии и Перу. Перуанцы лишились возможности выхода в плей-офф еще до матча. Австралия также не смогла себе обеспечить место в 1/8 финала.

На московском стадионе "Лужники" состоялась игра Дании и Франции (счет 0:0). Франция обеспечила себе место в 1/8 финала ЧМ 2018 досрочно, Дания также прошла в плей-офф.

На "Ростов Арене" сыграли Исландия и Хорватия (группа D) со счетом 1:2. Хорватия еще до игры попала в следующий этап ЧМ. Исландия выбыла из турнира.

Матч группы D между Нигерией и Аргентиной в Санкт-Петербурге завершился с результатом 1:2. В 1/8 финала прошла сборная Аргентины.

ЧМ 2018

ЧМ2018ЧМ 2018

Расписание матчей на 27 июня 

Сегодня  в рамках ЧМ 2018 будет сыграно 4 матча. В 17:00 на "Казань Арене" пройдет матч между сборными Кореи и Германии (группа F), в 17:00 в Екатеринбурге начнется игра Мексики и Швеции (группа F).

В 21:00 на стадионе "Спартак"  сыграют Сербия и Бразилия (группа Е). Также в 21:00 состоится матч группы Е между Швейцарией и Коста-Рикой в Нижнем Новгороде.

расписание ЧМ 2018 на 27 июня

Сербия - Бразилия: онлайн трансляция матча Нигерия - Аргентина: видео голов и обзор матча
Теги публикации: ФИФА, ЧМ-2018, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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