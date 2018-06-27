ЧС 2018: турнірна таблиця на 27 червня

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні покаже, які команди пробилися в плей-офф з груп Е і F

Результати групового туру Чемпіонату світу з футболу 2018 на 27 червня, турнірна таблиця матчів, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні, 26 червня, о 21:00 відбудеться матч Сербія - Бразилiя, дивитися онлайн трансляцію якого можна на РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 27 червня

Вчора на Чемпіонаті світу 2018 завершилися поєдинки третього туру в групах С і D. Результати в турнірній таблиці показали, які з команд пройшли до 1/8 фіналу, а які закінчили свою участь в ЧС 2018.

У Сочі з рахунком 0: 2 пройшов поєдинок групи С між збірними Австралії та Перу. Перуанці втратили можливість виходу в плей-офф ще до матчу. Австралія також не змогла собі забезпечити місце в 1/8 фіналу.

На московському стадіоні "Лужники" відбулася гра Данії та Франції (рахунок 0:0). Франція забезпечила собі місце в 1/8 фіналу ЧС 2018 достроково, Данія також пройшла в плей-офф.

На "Ростов Арені" зіграли Ісландія і Хорватія (група D) з рахунком 1:2. Хорватія ще до гри потрапила в наступний етап ЧС. Ісландія вибула з турніру.

Матч групи D між Нігерією та Аргентиною в Санкт-Петербурзі завершився з результатом 1:2. До 1/8 фіналу пройшла збірна Аргентини.

Розклад матчів на 27 червня

Сьогодні в рамках ЧС 2018 буде зіграно 4 матчі. О 17:00 на "Казань Арені" пройде матч між збірними Кореї та Німеччини (група F), о 17:00 в Єкатеринбурзі почнеться гра Мексики і Швеції (група F).

О 21:00 на стадіоні "Спартак" зіграють Сербія і Бразилія (група Е). Також о 21:00 відбудеться матч групи Е між Швейцарією і Коста-Рікою в Нижньому Новгороді.