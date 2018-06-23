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ЧМ 2018: турнирная таблица на 23 июня

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    23.06.2018 - 09:00
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (facebook.com/fifaworldcup)

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня пополнится результатами игр группового этапа в Москве, Сочи и Ростове

Результаты группового тура Чемпионата мира по футболу 2018 на 23 июня, турнирная таблица матчей, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 23 июня

В рамках ЧМ 2018 22 июня состоялись поединки в группах E и D. В Санкт-Петербурге  со счетом 2:0 прошел матч Бразилии и Коста-Рики (группа Е). Бразильцы забили два гола в ворота противника в добавленное после второго тайма время. По результатам игры, сборная Бразилии лидирует в турнирной таблице группы Е, а Коста-Рика находится на последнем месте.

Еще один матч состоялся в группе D на "Волгоград Арене" между Нигерией и Исландией (2:0). После игры сборная Нигерии с 3 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы, Исландия - на 3-м месте.

На "Стадионе Калининград" Сербия и Швейцария (группа Е) сыграли со счетом 2:1. Это первая победа швейцарской сборной на ЧМ, после которой команда находится на 2-й строчке турнирной таблицы группы. 

ЧМ 2018ЧМ 2018

ЧМ 2018

ЧМ 2018

Расписание матчей на 23 июня 

Сегодня, 23 июня, на Чемпионате мира 2018 состоится три матча. В 15:00 в Москве на стадионе "Спартак" пройдет поединок между сборными Бельгии и Туниса (Группа G), в 18:00 на "Ростов Арене" - между сборными Кореи и Мексики (группа F), и в 21:00 в Сочи на арене "Фишт" - между Германией и Швецией (группа F).

расписание ЧМ 2018 на 23 июня

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Теги публикации: ФИФА, ЧМ-2018, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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