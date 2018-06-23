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ЧС 2018: турнірна таблиця на 23 червня

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    23.06.2018 - 09:00
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (fifa.com)
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (fifa.com)

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні поповниться результатами ігор групового етапу в Москві, Сочі і Ростові

Результати групового туру Чемпіонату світу з футболу 2018 на 23 червня, турнірна таблиця матчів, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 23 червня

В рамках ЧС 2018 22 червня відбулися поєдинки в групах E і D. У Санкт-Петербурзі з рахунком 2:0 пройшов матч Бразилії і Коста-Ріки (група Е). Бразильці забили два голи у ворота противника в доданий після другого тайму час. За результатами гри, збірна Бразилії лідирує в турнірній таблиці групи Е, а Коста-Ріка знаходиться на останньому місці.

Ще один матч відбувся в групі D на "Волгоград Арені" між Нігерією та Ісландією (2:0). Після гри збірна Нігерії з 3 очками займає другий рядок у турнірній таблиці групи, Ісландія - на 3-му місці.

На "Стадіоні Калінінград" Сербія і Швейцарія (група Е) зіграли з рахунком 2:1. Це перша перемога швейцарської збірної на ЧС, після якої команда знаходиться на 2-му рядку турнірної таблиці групи.

ЧМ 2018ЧМ 2018

ЧМ 2018

ЧМ 2018

Розклад матчів на 23 червня

Сьогодні, 23 червня, на Чемпіонаті світу 2018 відбудеться три матчі. О 15:00 в Москві на стадіоні "Спартак" відбудеться поєдинок між збірними Бельгії та Тунісу (Група G), о 18:00 на "Ростов Арені" - між збірними Кореї і Мексики (група F), і о 21:00 в Сочі на арені "Фішт" - між Німеччиною і Швецією (група F).

расписание ЧМ 2018 на 23 июня

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Теги публікації: ФІФА, ЧМ-2018, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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