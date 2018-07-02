Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ЧМ 2018: турнирная таблица на 2 июля

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    02.07.2018 - 09:18
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (fifa.com)
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (fifa.com)

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня покажет, какие команды встретятся в четвертьфинале 6 июля

Результаты матчей 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018 на 2 июля, турнирная таблица, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 2 июля

В очередной день этапа плей-офф ЧМ 2018 (1 июля) состоялось два матча и определились соперники игры 1/4 финала. 

В Москве прошел поединок между сборными Испании и России. Основное время матча завершилось счетом 1:1. Дополнительный тайм также не определил победителя. Только после серии пенальти Россия вырвала победу у Испании. Испанские футболисты попали в ворота соперника 3 раза, россияне успешно забили 4 мяча.

На стадионе Нижнего Новгорода сыграли Хорватия и Дания. В этом матче участник 1/4 финала также определился по послематчевым пенальти. Основной счет игры 1:1, серия пенальти - 3:2 в пользу Хорватии.

Таким образом, Россия и Хорватия будут соперниками в игре следующего этапа ЧМ 2018 и сыграют за выход в полуфинал 7 июля.

турнирная сетка ЧМ на 2 июляФото: турнирная сетка ЧМ на 2 июля (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Расписание матчей на 2 июля 

Сегодня  в рамках ЧМ 2018 cостоится 2 матча. В 17:00 в Самаре пройдет поединок между сборными Бразилии (1 место группы Е) и Мексики (2 место группы F).

В 21:00 на стадионе "Ростов Арена" сыграют Бельгия (1 место группы G) и Япония (2 место группы Н). 

Победители этих двух матчей встретятся в четвертьфинале 6 июля на стадионе "Казань Арена".

Расписание ЧМ 2018

ЧМ-2018: Сборная Хорватии по пенальти победила команду Дании Сборная России по пенальти прошла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018
Теги публикации: ЧМ-2018, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Почувствуй себя в Венеции": видео подтопленного Киева вызвало ажиотаж в сети (видео)
"Киев посетил бог грома": в сети опубликовали уникальные снимки молний во время грозы (фото)
"Полякова отдыхает": Леся Никитюк поразила фанатов длинными ногами (фото)
Разваленные дома и "смытая" дорога: впечатляющие фото последствий непогоды в Чернигове
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь