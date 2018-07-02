ЧМ 2018: турнирная таблица на 2 июля

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня покажет, какие команды встретятся в четвертьфинале 6 июля

Результаты матчей 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018 на 2 июля, турнирная таблица, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 2 июля

В очередной день этапа плей-офф ЧМ 2018 (1 июля) состоялось два матча и определились соперники игры 1/4 финала.

В Москве прошел поединок между сборными Испании и России. Основное время матча завершилось счетом 1:1. Дополнительный тайм также не определил победителя. Только после серии пенальти Россия вырвала победу у Испании. Испанские футболисты попали в ворота соперника 3 раза, россияне успешно забили 4 мяча.

На стадионе Нижнего Новгорода сыграли Хорватия и Дания. В этом матче участник 1/4 финала также определился по послематчевым пенальти. Основной счет игры 1:1, серия пенальти - 3:2 в пользу Хорватии.

Таким образом, Россия и Хорватия будут соперниками в игре следующего этапа ЧМ 2018 и сыграют за выход в полуфинал 7 июля.

Фото: турнирная сетка ЧМ на 2 июля (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Расписание матчей на 2 июля

Сегодня в рамках ЧМ 2018 cостоится 2 матча. В 17:00 в Самаре пройдет поединок между сборными Бразилии (1 место группы Е) и Мексики (2 место группы F).

В 21:00 на стадионе "Ростов Арена" сыграют Бельгия (1 место группы G) и Япония (2 место группы Н).

Победители этих двух матчей встретятся в четвертьфинале 6 июля на стадионе "Казань Арена".