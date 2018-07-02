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ЧС 2018: турнірна таблиця на 2 липня

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    02.07.2018 - 09:18
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (fifa.com)
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (fifa.com)

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні покаже, які команди зустрінуться у чвертьфіналі 6 липня

Результати матчів 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2018 на 2 липня, турнірна таблиця, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 2 липня

В черговий день етапу плей-офф ЧС 2018 (1 липня) відбулося два матчі і визначилися суперники гри 1/4 фіналу.

У Москві пройшов поєдинок між збірними Іспанії та Росії. Основний час матчу завершився рахунком 1:1. Додатковий тайм також не визначив переможця. Тільки після серії пенальті Росія вирвала перемогу у Іспанії. Іспанські футболісти потрапили в ворота суперника 3 рази, росіяни успішно забили 4 м'ячі.

На стадіоні Нижнього Новгорода зіграли Хорватія і Данія. У цьому матчі учасник 1/4 фіналу також визначився з післяматчевих пенальті. Основний рахунок гри 1:1, серія пенальті - 3: 2 на користь Хорватії.

Таким чином, Росія і Хорватія будуть суперниками в грі наступного етапу ЧС 2018 і зіграють за вихід до півфіналу 7 липня.

турнірна сітка ЧС на 2 липня Фото: турнірна сітка ЧС на 2 липня (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Розклад матчів на 2 липня

Сьогодні в рамках ЧС 2018 відбудеться 2 матчі. О 17:00 в Самарі пройде поєдинок між збірними Бразилії (1 місце групи Е) і Мексики (2 місце групи F).

О 21:00 на стадіоні "Ростов Арена" зіграють Бельгія (1 місце групи G) і Японія (2 місце групи Н).

Переможці цих двох матчів зустрінуться в чвертьфіналі 6 липня на стадіоні "Казань Арена".

Расписание ЧМ 2018

ЧС-2018: Збірна Хорватії по пенальті перемогла команду Данії Збірна Росії по пенальті пройшла Іспанію і вийшла в 1/4 фіналу ЧС-2018
Теги публікації: ЧМ-2018, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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