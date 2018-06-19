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ЧМ 2018: турнирная таблица на 19 июня

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    19.06.2018 - 09:00
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (facebook.com/fifaworldcup)

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня пополнится результатами двух матчей группы Н и игры второго тура в группе А

Результаты группового тура Чемпионата мира по футболу 2018 на 19 июня, турнирная таблица матчей, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

На даный момент в рамках ЧМ 2018 были сыграны уже 14 матчей. 18 июня состоялись поединки в группе F (Швеция одержала победу над сборной Южной Кореи со счетом 1:0). В группе G  Бельгия и Панама сыграли со счетом 3:0, а Англия и Тунис - со счетом 2:1.

ЧМ-2018: турнирная таблица 19 июня

турнирная таблица ЧМ

ЧМ 2018

ЧМ 2018Расписание матчей на 19 июня 

Сегодня, 19 июня, в рамках ЧМ-2018 состоится три матча. В 15:00 пройдет поединок между сборными Польши и Сенегала (Группа Н), в 18:00 - между Колумбией и Японией (группа Н), и в 21:00 - между Россией и Египтом (группа А).

расписание ЧМ 2018 на 18 июня

Расписание матчей ЧМ 2018 Тунис - Англия: видео голов и обзор матча
Теги публикации: ЧМ-2018, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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