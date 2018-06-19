ЧС 2018: турнірна таблиця на 19 червня

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні поповниться результатами двох матчів групи Н і гри другого туру в групі А

Результати групового туру Чемпіонату світу з футболу 2018 на 19 червня, турнірна таблиця матчів, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

На даний момент в рамках ЧС 2018 були зіграні 14 матчів. 18 червня відбулися поєдинки в групі F (Швеція здобула перемогу над збірною Південної Кореї з рахунком 1:0). У групі G Бельгія і Панама зіграли з рахунком 3:0, а Англія і Туніс - з рахунком 2:1.

ЧС-2018: турнірна таблиця 19 червня



Розклад матчів на 19 червня

Сьогодні, 19 червня, в рамках ЧС-2018 відбудеться три матчі. О 15:00 пройде поєдинок між збірними Польщі та Сенегалу (Група Н), о 18:00 - між Колумбією і Японією (група Н), і о 21:00 - між Росією і Єгиптом (група А).