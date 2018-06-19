Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ЧС 2018: турнірна таблиця на 19 червня

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    19.06.2018 - 09:00
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (facebook.com/fifaworldcup)

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні поповниться результатами двох матчів групи Н і гри другого туру в групі А

Результати групового туру Чемпіонату світу з футболу 2018 на 19 червня, турнірна таблиця матчів, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

На даний момент в рамках ЧС 2018 були зіграні 14 матчів. 18 червня відбулися поєдинки в групі F (Швеція здобула перемогу над збірною Південної Кореї з рахунком 1:0). У групі G Бельгія і Панама зіграли з рахунком 3:0, а Англія і Туніс - з рахунком 2:1.

ЧС-2018: турнірна таблиця 19 червня
 

турнирная таблица ЧМ

ЧМ 2018

ЧМ 2018Розклад матчів на 19 червня

Сьогодні, 19 червня, в рамках ЧС-2018 відбудеться три матчі. О 15:00 пройде поєдинок між збірними Польщі та Сенегалу (Група Н), о 18:00 - між Колумбією і Японією (група Н), і о 21:00 - між Росією і Єгиптом (група А).

расписание ЧМ 2018 на 18 июня

Розклад матчів ЧС 2018 Туніс - Англія: відео голів та огляд матчу
Теги публікації: ЧМ-2018, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся