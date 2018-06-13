ЧС-2018: США попереджають фанатів про можливість злому особистих гаджетів спецслужбами РФ

Контррозвідка США закликає вболівальників не брати особисті гаджети з собою до Росії

Контррозвідка США попереджає футбольних вболівальників про можливість злому особистих гаджетів спецслужбами Російської Федерації в ході Чемпіонату світу-2018. Про це пише Reuters з посиланням на директора Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільяма Еваніна.

"Якщо ви плануєте взяти з собою мобільний телефон, ноутбук або інший електронний пристрій - не помиліться - будь-які дані про ці пристрої, особливо ваша особиста інформація, можуть бути доступні російському уряду або кіберзлочинцям", - заявив Еваніна.

Повідомляється, що заява чиновника контррозвідки вийшла в зв'язку з розслідуванням правоохоронних органів і конгресменів про втручання російських хакерів у вибори президента США.

Нагадаємо, раніше правозахисники попередили українців про небезпеку поїздки на ЧС-2018 до Росії.

