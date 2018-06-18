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Сборная Швеции с победы над корейцами стартовала на ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    18.06.2018 - 17:14

Единственный гол забил капитан сборной Гранквист

Сборная Швеции победила команду Южной Кореи в матче группы F чемпионата мира-2018 со счетом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

Единственный гол в составе скандинавской команды на 65 минуте забил Андреас Гранквист, отправивший мяч в сетку с 11-метровой отметки. 

Таким образом, после первого тура в группе F по три очка в активе Швеции и Мексики, а сборные Германии и Южной Кореи баллов не имеют. 

Во втором туре группы F чемпионата мира–2018 шведская команда сыграет со сборной Германии, а южнокорейцы встретятся со сборной Мексики. 

Напомним, сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче первого тура группы E на чемпионате мира-2018. 

Бразилия - Швейцария: онлайн трансляция (счет 1:1) ЧМ-2018: Сборная Мексики обыграла действующих чемпионов мира
Теги публикации: Швеция, Южная Корея, ЧМ-2018  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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