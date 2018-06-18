Сборная Швеции с победы над корейцами стартовала на ЧМ-2018

Единственный гол забил капитан сборной Гранквист
Сборная Швеции победила команду Южной Кореи в матче группы F чемпионата мира-2018 со счетом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
Единственный гол в составе скандинавской команды на 65 минуте забил Андреас Гранквист, отправивший мяч в сетку с 11-метровой отметки.
Таким образом, после первого тура в группе F по три очка в активе Швеции и Мексики, а сборные Германии и Южной Кореи баллов не имеют.
Во втором туре группы F чемпионата мира–2018 шведская команда сыграет со сборной Германии, а южнокорейцы встретятся со сборной Мексики.
Напомним, сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче первого тура группы E на чемпионате мира-2018.