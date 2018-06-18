Збірна Швеції з перемоги над корейцями стартувала на ЧС-2018

Єдиний гол забив капітан збірної Гранквіст

Збірна Швеції перемогла команду Південної Кореї у матчі групи F чемпіонату світу-2018 з рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА .

Єдиний гол у складі скандинавської команди на 65 хвилині забив Андреас Гранквіст, який відправив м'яч у сітку з 11-метрової позначки.



Таким чином, після першого туру у групі F по три очки в активі Швеції та Мексики, а збірні Німеччини та Південної Кореї балів не мають.



У другому турі групи F чемпіонату світу–2018 шведська команда зіграє зі збірною Німеччини, а південнокорейці зустрінуться зі збірною Мексики.

Нагадаємо, збірні Бразилії та Швейцарії зіграли внічию в матчі першого туру групи E на чемпіонаті світу-2018.