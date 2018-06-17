Бразилия и Швейцария стартовали на ЧМ-2018 с ничьей

На гол Коутиньо швейцарцы ответили мячом Цубера

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыли бразильцы благодаря точному дальнему удару полузащитника Филиппе Коутиньо на 20-й минуте. Швейцарской команде удалось отыграться в начале второго тайма. Гол на 50-й минуте на свой счёт записал бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер.

В матче второго тура группового этапа сборной Бразилии 22 июня предстоит сыграть с командой Коста-Рики, а Швейцария в этот же день встретится с Сербией.

Напомним, в матче группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Австралии уругвайский арбитр Андрес Кунья назначил первый в истории турнира пенальти после использования системы VAR (video assistant referee).