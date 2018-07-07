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Сборная Англии обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    07.07.2018 - 19:10

Магуайр открыл счет, Деле Алли забил второй гол

Сборная Англии одержала победу над Швецией со счетом 2:0 в матче 1/4 финала ЧМ-2018. 

На 30 минуте защитник "трех львов" Гарри Магир открыл счет в матче, головой замкнув подачу с углового. На 58 минуте англичане забили второй гол: Деле Алли после подачи Джесси Лингарда опередил защитников и головой вонзил мяч в сетку ворот.

Напомним, защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес побил рекорд бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны по количеству выходов на поле в матчах чемпионата мира в качестве капитана.

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Теги публикации: Швеция, ЧМ-2018, сборная Англии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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