Сборная Англии обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Магуайр открыл счет, Деле Алли забил второй гол

Сборная Англии одержала победу над Швецией со счетом 2:0 в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

На 30 минуте защитник "трех львов" Гарри Магир открыл счет в матче, головой замкнув подачу с углового. На 58 минуте англичане забили второй гол: Деле Алли после подачи Джесси Лингарда опередил защитников и головой вонзил мяч в сетку ворот.

Напомним, защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес побил рекорд бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны по количеству выходов на поле в матчах чемпионата мира в качестве капитана.