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Збірна Англії обіграла Швецію і вийшла в півфінал ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    07.07.2018 - 19:10

Магуайр відкрив рахунок, Справі Аллі забив другий гол

Збірна Англії здобула перемогу над Швецією з рахунком 2:0 в матчі 1/4 фіналу ЧС-2018.

На 30 хвилині захисник "трьох левів" Гаррі Магир відкрив рахунок у матчі, головою замкнувши подачу з кутового. На 58 хвилині англійці забили другий гол: Справі Аллі після подачі Джессі Лингарда випередив захисників і головою увігнав м'яч у сітку воріт.

Нагадаємо, захисник збірної Мексики Рафаель Маркес побив рекорд колишнього форварда збірної Аргентини Дієго Марадони за кількістю виходів на поле в матчах чемпіонату світу в якості капітана.

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Теги публікації: Швеция, ЧМ-2018, сборная Англии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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