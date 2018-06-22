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ЧМ-2018: Сборная Швейцарии одержала волевую победу над Сербией

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    22.06.2018 - 23:02
Фото: Сербия - Швейцария (twitter.com/SFV_ASF)
Фото: Сербия - Швейцария (twitter.com/SFV_ASF)

Победный мяч был забит на 90 минуте

Сборная Швейцарии со счетом 2:1 смогла одолеть национальную команду Сербии в матче второго тура группы E чемпионата мира-2018.

Автором первого мяча стал сербский нападающий Александр Митрович, отличившийся на 5 минуте. Швейцарцы сравняли счет в начале второго тайма благодаря удару хавбека Гранита Джаки. Победный мяч забил полузащитник Шердан Шакири на 90 минуте.

Таким образом, Швейцария уступала 0:1 и победила 2:1 - это первая волевая победа на ЧМ-2018.

Сборная Швейцарии, набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице группы E, национальная команда Сербии (3) - на третьей строчке.

Напомним, сборная Аргентина потерпела самое крупное за 60 лет поражение на групповом этапе чемпионата мира.

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Теги публикации: Швейцария, ЧМ-2018, Сербия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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