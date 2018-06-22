ЧМ-2018: Сборная Швейцарии одержала волевую победу над Сербией

Победный мяч был забит на 90 минуте
Сборная Швейцарии со счетом 2:1 смогла одолеть национальную команду Сербии в матче второго тура группы E чемпионата мира-2018.
Автором первого мяча стал сербский нападающий Александр Митрович, отличившийся на 5 минуте. Швейцарцы сравняли счет в начале второго тайма благодаря удару хавбека Гранита Джаки. Победный мяч забил полузащитник Шердан Шакири на 90 минуте.
Таким образом, Швейцария уступала 0:1 и победила 2:1 - это первая волевая победа на ЧМ-2018.
Сборная Швейцарии, набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице группы E, национальная команда Сербии (3) - на третьей строчке.
Напомним, сборная Аргентина потерпела самое крупное за 60 лет поражение на групповом этапе чемпионата мира.