Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ЧМ-2018: Сборная Бразилии обыграла Сербию и вышла в 1/8 финала

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    27.06.2018 - 23:03
Фото: Сербия - Бразилия (twitter.com/FSSrbije)
Фото: Сербия - Бразилия (twitter.com/FSSrbije)

Паулиньо открыл счет, Силва увеличил преимущество

Сборная Бразилии обыграла команду Сербии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 со счетом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счет записали хавбек Паулиньо и защитник Тьяго Силва, которые отличились на 36 и 68 минутах соответственно.

Благодаря этому успеху сборная Бразилии смогла занять первое место в турнирной таблице группы E и выйти в 1/8 финала турнира. Сербия финишировала на третьей строчке и завершила свое участие в турнире.

Напомним, действующие чемпионы мира сборная Германии проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018.

Сербия - Бразилия: онлайн трансляция (счет 0:2) Сборная Германии проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018
Теги публикации: ЧМ-2018, Сербия, сборная Бразилии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь