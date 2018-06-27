ЧМ-2018: Сборная Бразилии обыграла Сербию и вышла в 1/8 финала

Паулиньо открыл счет, Силва увеличил преимущество

Сборная Бразилии обыграла команду Сербии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 со счетом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счет записали хавбек Паулиньо и защитник Тьяго Силва, которые отличились на 36 и 68 минутах соответственно.

Благодаря этому успеху сборная Бразилии смогла занять первое место в турнирной таблице группы E и выйти в 1/8 финала турнира. Сербия финишировала на третьей строчке и завершила свое участие в турнире.

Напомним, действующие чемпионы мира сборная Германии проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018.