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ЧС-2018: Збірна Бразилії обіграла Сербію і вийшла в 1/8 фіналу

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    27.06.2018 - 23:03
Фото: Сербія - Бразилія (twitter.com/FSSrbije)
Фото: Сербія - Бразилія (twitter.com/FSSrbije)

Пауліньо відкрив рахунок, Сілва збільшив перевагу

Збірна Бразилії обіграла команду Сербії в матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2018 з рахунком 2:0.

У складі переможців забиті м'ячі на свій рахунок записали хавбек Пауліньо і захисник Тьяго Сілва, які відзначилися на 36 і 68 хвилинах відповідно.

Завдяки цьому успіху збірна Бразилії змогла посісти перше місце в турнірній таблиці групи E і вийти в 1/8 фіналу турніру. Сербія фінішувала на третьому рядку і завершила свою участь в турнірі.

Нагадаємо, чинні чемпіони світу збірна Німеччини програла Південній Кореї і вилетіла з ЧС-2018.

Сербія - Бразилія: онлайн трансляція (рахунок 0:2) Збірна Німеччини програла Південній Кореї і вилетіла з ЧС-2018
Теги публікації: ЧМ-2018, Сербия, сборная Бразилии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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