ЧС-2018: Збірна Бразилії обіграла Сербію і вийшла в 1/8 фіналу

Пауліньо відкрив рахунок, Сілва збільшив перевагу

Збірна Бразилії обіграла команду Сербії в матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2018 з рахунком 2:0.

У складі переможців забиті м'ячі на свій рахунок записали хавбек Пауліньо і захисник Тьяго Сілва, які відзначилися на 36 і 68 хвилинах відповідно.

Завдяки цьому успіху збірна Бразилії змогла посісти перше місце в турнірній таблиці групи E і вийти в 1/8 фіналу турніру. Сербія фінішувала на третьому рядку і завершила свою участь в турнірі.

Нагадаємо, чинні чемпіони світу збірна Німеччини програла Південній Кореї і вилетіла з ЧС-2018.