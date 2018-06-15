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ЧС-2018: Салах не потрапив до стартового складу Єгипту на матч з Уругваєм

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    15.06.2018 - 14:08
Фото: Мохамед Салах (twitter.com/fifaworldcup_ar)
Фото: Мохамед Салах (twitter.com/fifaworldcup_ar)

Гравець не вийде з перших хвилин на поле

Нападаючий збірної Єгипту Мохамед Салах не ввійшов до стартового складу команди на матч проти команди Уругваю в рамках групового етапу чемпіонату світу 2018 року. Про це повідомляється в Twitter єгиптян.

Салах отримав травму у фіналі Ліги чемпіонів в боротьбі із захисником "Реала" Серхіо Рамосом. За словами глави єгипетського футбольної асоціації Хані Або Ріду, до матчу зі збірною Росії 19 червня форвард буде готовий.

Зустріч Уругвай - Єгипет розпочнеться о 15:00 за київським часом. Матч обслуговуватиме Бьорн Куйперс.

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Теги публікації: Єгипет, ЧМ-2018, Уругвай, Фінал Ліги чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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