ЧС-2018: Салах не потрапив до стартового складу Єгипту на матч з Уругваєм

Гравець не вийде з перших хвилин на поле

Нападаючий збірної Єгипту Мохамед Салах не ввійшов до стартового складу команди на матч проти команди Уругваю в рамках групового етапу чемпіонату світу 2018 року. Про це повідомляється в Twitter єгиптян.

Салах отримав травму у фіналі Ліги чемпіонів в боротьбі із захисником "Реала" Серхіо Рамосом. За словами глави єгипетського футбольної асоціації Хані Або Ріду, до матчу зі збірною Росії 19 червня форвард буде готовий.

Зустріч Уругвай - Єгипет розпочнеться о 15:00 за київським часом. Матч обслуговуватиме Бьорн Куйперс.