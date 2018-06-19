ЧМ-2018: Сборная России обыграла Египет

Команда Станислава Черчесова приблизилась к 1/8 финала

Сборная России со счетом 3:1 обыграла команду Египта в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Таким образом команда Станислава Черчесова выиграла второй матч на домашнем чемпионате.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 47 минуте защитник египтян Ахмед Фатхи срезал мяч в свои ворота, следующими отличились Денис Черышев и Артем Дзюба.

На 73 минуте в ворота российской команды был назначен пенальти, который реализовал Мохаммед Салах. Больше гостям забить не удалось.

Сборная России набрала 6 очков и укрепила свое лидерство в группе А. Но россияне еще не обеспечили себе выход из группы, это будет зависеть от результата завтрашнего матча Уругвай - Саудовская Аравия.

Египтяне первыми из стран-участниц мундиаля лишились шансов на выход в следующую стадию турнира.

Следующий матч сборная России проведет 25 июня против уругвайцев. В параллельном матче египтяне сыграют против Саудовской Аравии.

Напомним, сборная Сенегала одержала победу над Польшей в последнем матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 со счетом 2:1.