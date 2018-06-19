ЧС-2018: Збірна Росії обіграла Єгипет

Команда Станіслава Черчесова наблизилася до 1/8 фіналу

Збірна Росії з рахунком 3:1 обіграла команду Єгипту в матчі другого туру групового етапу ЧС-2018. Таким чином команда Станіслава Черчесова виграла другий матч на домашньому чемпіонаті.

Всі голи в матчі були забиті в другому таймі. На 47 хвилині захисник єгиптян Ахмед Фатхі зрізав м'яч в свої ворота, наступними відзначилися Денис Черишев і Артем Дзюба.

На 73 хвилині у ворота російської команди був призначений пенальті, який реалізував Мохаммед Салах. Більше гостям забити не вдалося.

Збірна Росії набрала 6 очок і зміцнила своє лідерство в групі А. Але росіяни ще не забезпечили собі вихід з групи, це буде залежати від результату завтрашнього матчу Уругвай - Саудівська Аравія.

Єгиптяни першими з країн-учасниць мундіалю втратили шанси на вихід в наступну стадію турніру.

Наступний матч збірна Росії проведе 25 червня проти уругвайців. У паралельному матчі єгиптяни зіграють проти Саудівської Аравії.

Нагадаємо, збірна Сенегалу здобула перемогу над Польщею в останньому матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу-2018 з рахунком 2:1.