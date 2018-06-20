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ЧС-2018: Збірна Португалії здобула перемогу над командою Марокко

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    20.06.2018 - 17:18
Фото: Португалія - Марокко (twitter.com/EnMaroc)
Фото: Португалія - Марокко (twitter.com/EnMaroc)

Єдиний гол забив Роналду на 4 хвилині

Збірна Португалії здобула мінімальну перемогу над командою Марокко в матчі другого туру групи B ЧС-2018. Єдиний м'яч у складі переможців на 4 хвилині забив Кріштіану Роналду.

Цей гол став для форварда четвертим на нинішньому мундіалі і 85 за національну команду. Таким чином, португалець став найрезультативнішим гравцем в історії європейських збірних. Попередній рекорд належав угорцю Ференцу Пушкашу (84).

Після двох зіграних поєдинків у групі В збірна Португалії має в активі чотири очки. Команда Марокко балів не набрала і втратила шанси на вихід з групи.

Другий матч цього квартету відбудеться 20 червня о 21:00 - зіграють збірні Ірану і Іспанії. На даний момент у іранців 3 очка, у іспанців - одне.

Нагадаємо, збірна Англії у компенсований час завдяки дублю Гаррі Кейна вирвала перемогу у Тунісу в матчі першого туру групи G чемпіонату світу-2018. Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

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Теги публікації: ЧМ-2018, Португалия, Марокко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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