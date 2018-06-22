Сборная Нигерии обыграла Исландию в матче ЧМ-2018

Муса оформил дубль и стал первым нигерийцем, забивавшим на двух мундиалях

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира–2018 сборная Нигерии обыграла команду Исландии со счётом 2:0.

В составе победителей дубль оформил Ахмед Муса, который отличился на 49-й и 75-й минутах соответственно. На 83-й минуте полузащитник исландцев Гилфи Сигурдссон не смог реализовать пенальти.

В заключительном туре группы D сборная Нигерии сыграет с Аргентиной (26 июня), а Исландия встретится с Хорватией (26 июня).

Напомним, сборная Аргентина потерпела самое крупное за 60 лет поражение на групповом этапе чемпионата мира.