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Сборная Нигерии обыграла Исландию в матче ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    22.06.2018 - 20:48
Фото: (ksi.is)
Фото: (ksi.is)

Муса оформил дубль и стал первым нигерийцем, забивавшим на двух мундиалях

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира–2018 сборная Нигерии обыграла команду Исландии со счётом 2:0.

В составе победителей дубль оформил Ахмед Муса, который отличился на 49-й и 75-й минутах соответственно. На 83-й минуте полузащитник исландцев Гилфи Сигурдссон не смог реализовать пенальти.

В заключительном туре группы D сборная Нигерии сыграет с Аргентиной (26 июня), а Исландия встретится с Хорватией (26 июня).

Напомним, сборная Аргентина потерпела самое крупное за 60 лет поражение на групповом этапе чемпионата мира.

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Теги публикации: Исландия, Нигерия, ЧМ-2018  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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