Збірна Нігерії обіграла Ісландію в матчі ЧС-2018

Муса оформив дубль і став першим нігерійцем, який забивав на двох мундіалях

У матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу–2018 збірна Нігерії обіграла команду Ісландії з рахунком 2:0.

У складі переможців дубль оформив Ахмед Муса, який відзначився на 49-й та 75-й хвилинах відповідно. На 83-й хвилині півзахисник ісландців Гілфі Сігурдссон не зміг реалізувати пенальті.

У заключному турі групи D збірна Нігерії зіграє з Аргентиною (26 червня), а Ісландія зустрінеться з Хорватією (26 червня).

Нагадаємо, збірна Аргентина зазнала найбільша за 60 років поразку на груповому етапі чемпіонату світу.