Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Збірна Нігерії обіграла Ісландію в матчі ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    22.06.2018 - 20:48
Фото: (ksi.is)
Фото: (ksi.is)

Муса оформив дубль і став першим нігерійцем, який забивав на двох мундіалях

У матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу–2018 збірна Нігерії обіграла команду Ісландії з рахунком 2:0.

У складі переможців дубль оформив Ахмед Муса, який відзначився на 49-й та 75-й хвилинах відповідно. На 83-й хвилині півзахисник ісландців Гілфі Сігурдссон не зміг реалізувати пенальті.

У заключному турі групи D збірна Нігерії зіграє з Аргентиною (26 червня), а Ісландія зустрінеться з Хорватією (26 червня).

Нагадаємо, збірна Аргентина зазнала найбільша за 60 років поразку на груповому етапі чемпіонату світу.

ЧС 2018: турнірна таблиця на 22 червня Аргентина - Хорватія: відео голів та огляд матчу
Теги публікації: Исландия, Нигерия, ЧМ-2018  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся