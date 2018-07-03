ЧМ 2018: Сборная Англии в серии пенальти обыграла Колумбию

Англичане в 1/4 финала встретятся со Швецией

Сборная Англии одержала победу над Колумбией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью - 1:1, в серии пенальти сильнее были англичане - 4:3.

Счет в основное время матча открыл нападающий Гарри Кейн, затем в компенсированное арбитром время ко второй половине сумел отличится Йерри Мина.

В серии пенальти у колумбийцев не забили Андрес Урибе и Карлос Бакка, у англичан - Джордан Хендерсон.

Напомним, сборная Швеции победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.