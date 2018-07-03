ЧС 2018: Збірна Англії в серії пенальті обіграла Колумбію

Англійці в 1/4 фіналу зустрінуться зі Швецією
Збірна Англії здобула перемогу над Колумбією в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.
Основний і додатковий час зустрічі завершився внічию - 1:1, в серії пенальті сильнішими були англійці - 4:3.
Рахунок в основний час матчу відкрив нападник Гаррі Кейн, потім в компенсований арбітром час до другої половини зумів відзначитися Йерро Міна.
У серії пенальті у колумбійців не забили Андрес Урібе і Карлос Бакка, у англійців - Джордан Хендерсон.
Нагадаємо, збірна Швеції перемогла Швейцарію і вийшла в чвертьфінал ЧС-2018.