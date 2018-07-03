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ЧС 2018: Збірна Англії в серії пенальті обіграла Колумбію

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    03.07.2018 - 23:56
Фото: Колумбія - Англія (twitter.com/England)
Фото: Колумбія - Англія (twitter.com/England)

Англійці в 1/4 фіналу зустрінуться зі Швецією

Збірна Англії здобула перемогу над Колумбією в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

Основний і додатковий час зустрічі завершився внічию - 1:1, в серії пенальті сильнішими були англійці - 4:3.

Рахунок в основний час матчу відкрив нападник Гаррі Кейн, потім в компенсований арбітром час до другої половини зумів відзначитися Йерро Міна.

У серії пенальті у колумбійців не забили Андрес Урібе і Карлос Бакка, у англійців - Джордан Хендерсон.

Нагадаємо, збірна Швеції перемогла Швейцарію і вийшла в чвертьфінал ЧС-2018.

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Теги публікації: ЧМ-2018, Колумбия, сборная Англии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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