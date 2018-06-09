ЧМ 2018: групповой турнир

В групповом турнире ЧМ 2018 сыграют сборные из 32 стран

Чемпионат мира по футболу 2018 начнется с группового турнира. В нем примут участие 32 команды, и только 16 сборных пробьются в плей-офф. Матчи в группах пройдут с 14 июня по 28 июня 2018 года.

Групповой турнир Чемпионата мира ФИФА: команды и расписание игр

По результатам жеребьевки, были определены участники 8 групп ЧМ-2018.

Фото: Чемпионат мира по футболу 2018 - группы (fifa.com)

Группа А: Египет, Россия, Саудовская Аравия, Уругвай. Матчи команд этой группы состоятся 14 - 25 июня.

14.06.18 18:00 Россия - Саудовская Аравия

15.06.18 15:00 Египет - Уругвай

19.06.18 21:00 Россия - Египет

20.06.18 18:00 Уругвай - Сауд.Аравия

25.06.18 17:00 Уругвай - Россия

25.06.18 17:00 Саудовская Аравия - Египет

Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Ливан. Матчи группы пройдут 15 - 25 июня.

15.06.18 18:00 Марокко - Иран

15.06.18 21:00 Португалия - Испания

20.06.18 15:00 Португалия - Марокко

20.06.18 21:00 Иран - Испания

25.06.18 21:00 Иран - Португалия

25.06.18 21:00 Испания - Марокко

Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания. Матчи группы состоятся 16 - 26 июня.

16.06.18 13:00 Франция - Австралия

16.06.18 19:00 Перу - Дания

21.06.18 15:00 Франция - Перу

21.06.18 18:00 Дания - Австралия

26.06.18 17:00 Дания - Франция

26.06.18 17:00 Австралия - Перу

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия. Игры в этой группе пройдут с 16 июня по 26 июня.

16.06.18 16:00 Аргентина - Исландия

16.06.18 22:00 Хорватия - Нигерия

21.06.18 18:00 Нигерия - Исландия

21.06.18 21:00 Аргентина - Хорватия

26.06.18 21:00 Нигерия - Аргентина

26.06.18 21:00 Исландия - Хорватия

Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия. Матчи группы Е пройдут 17 - 27 июня.

17.06.18 15:00 Коста-Рика - Сербия

17.06.18 21:00 Бразилия - Швейцария

22.06.18 15:00 Бразилия - Коста-Рика

22.06.18 21:00 Сербия - Швейцария

27.06.18 21:00 Сербия - Бразилия

27.06.18 21:00 Швейцария - Коста-Рика

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Республика Корея. Игры сборных в группе F состоятся в период 17 - 27 июня.

17.06.18 18:00 Германия - Мексика

18.06.18 15:00 Швеция - Юж. Корея

23.06.18 18:00 Германия - Швеция

23.06.18 21:00 Юж. Корея - Мексика

27.06.18 17:00 Юж. Корея - Германия

27.06.18 17:00 Мексика - Швеция

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия. Матчи группы G пройдут 18 - 28 июня.

18.06.18 18:00 Бельгия - Панама

18.06.18 21:00 Тунис - Англия

23.06.18 15:00 Бельгия - Тунис

24.06.18 15:00 Англия - Панама

28.06.18 21:00 Англия - Бельгия

28.06.18 21:00 Панама - Тунис

Группа Н: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония. Сборные этих стран проведут матчи с 19 июня по 28 июня.

19.06.18 15:00 Польша - Сенегал

19.06.18 18:00 Колумбия - Япония

24.06.18 18:00 Япония - Сенегал

24.06.18 21:00 Польша - Колумбия

28.06.18 17:00 Япония - Польша

28.06.18 17:00 Сенегал - Колумбия

По результатам группового турнира ЧМ 2018, в плей-офф выйдут по 2 сборные из каждой группы, которые наберут большее количество очков. Суммарные баллы будут определяться жюри на основании таких критериев:

общее количество баллов по окончанию всех групповых матчей;

разница забитых и пропущенных голов во всех групповых матчах турнира;

количество забитых мячей во всех групповых матчах.

16 команд лучших команд сыграют в 1/8 финала Чемпионата мира ФИФА с 30 июня по 3 июля.