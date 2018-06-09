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ЧМ 2018: групповой турнир

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    09.06.2018 - 02:00
Фото: ЧМ-2018 (facebook.com/welcome2018)
Фото: ЧМ-2018 (facebook.com/welcome2018)

В групповом турнире ЧМ 2018 сыграют сборные из 32 стран

Чемпионат мира по футболу 2018 начнется с группового турнира. В нем примут участие 32 команды, и только 16 сборных пробьются в плей-офф. Матчи в группах пройдут с 14 июня по 28 июня 2018 года. 

Групповой турнир Чемпионата мира ФИФА: команды и расписание игр

По результатам жеребьевки, были определены участники 8 групп ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу 2018Фото: Чемпионат мира по футболу 2018 - группы (fifa.com)

Группа А: Египет, Россия, Саудовская Аравия, Уругвай. Матчи команд этой группы состоятся 14 - 25 июня.

14.06.18 18:00 Россия - Саудовская Аравия    
15.06.18 15:00 Египет - Уругвай 
19.06.18 21:00 Россия - Египет
20.06.18 18:00 Уругвай - Сауд.Аравия
25.06.18 17:00 Уругвай - Россия
25.06.18 17:00 Саудовская Аравия - Египет

Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Ливан. Матчи группы пройдут 15 - 25 июня.

15.06.18 18:00 Марокко - Иран
15.06.18 21:00 Португалия - Испания
20.06.18 15:00 Португалия - Марокко        
20.06.18 21:00 Иран - Испания 
25.06.18 21:00 Иран - Португалия 
25.06.18 21:00 Испания - Марокко    

Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания. Матчи группы состоятся 16 - 26 июня.

16.06.18 13:00 Франция - Австралия   
16.06.18 19:00 Перу - Дания  
21.06.18 15:00 Франция - Перу
21.06.18 18:00 Дания - Австралия  
26.06.18 17:00 Дания - Франция        
26.06.18 17:00 Австралия - Перу        

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия. Игры в этой группе пройдут с 16 июня по 26 июня.

16.06.18 16:00 Аргентина - Исландия
16.06.18 22:00 Хорватия - Нигерия
21.06.18 18:00 Нигерия - Исландия
21.06.18 21:00 Аргентина - Хорватия
26.06.18 21:00 Нигерия - Аргентина        
26.06.18 21:00 Исландия - Хорватия        

Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия. Матчи группы Е пройдут 17 - 27 июня.

17.06.18 15:00 Коста-Рика - Сербия        
17.06.18 21:00 Бразилия - Швейцария        
22.06.18 15:00 Бразилия - Коста-Рика        
22.06.18 21:00 Сербия - Швейцария        
27.06.18 21:00 Сербия - Бразилия        
27.06.18 21:00 Швейцария - Коста-Рика        

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Республика Корея. Игры сборных в группе F состоятся в период 17 - 27 июня.

17.06.18 18:00 Германия - Мексика        
18.06.18 15:00 Швеция - Юж. Корея        
23.06.18 18:00 Германия - Швеция        
23.06.18 21:00 Юж. Корея - Мексика        
27.06.18 17:00 Юж. Корея - Германия        
27.06.18 17:00 Мексика - Швеция  

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия. Матчи группы G  пройдут 18 - 28 июня.

18.06.18 18:00 Бельгия - Панама        
18.06.18 21:00 Тунис - Англия        
23.06.18 15:00 Бельгия - Тунис        
24.06.18 15:00 Англия - Панама        
28.06.18 21:00 Англия - Бельгия        
28.06.18 21:00 Панама - Тунис        

Группа Н: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония. Сборные этих стран проведут матчи с 19 июня по 28 июня.

19.06.18 15:00 Польша - Сенегал        
19.06.18 18:00 Колумбия - Япония        
24.06.18 18:00 Япония - Сенегал        
24.06.18 21:00 Польша - Колумбия        
28.06.18 17:00 Япония - Польша        
28.06.18 17:00 Сенегал - Колумбия    

По результатам группового турнира ЧМ 2018, в плей-офф выйдут по 2 сборные из каждой группы, которые наберут большее количество очков. Суммарные баллы будут определяться жюри на основании таких критериев:

  • общее количество баллов по окончанию всех групповых матчей;
  • разница забитых и пропущенных голов во всех групповых матчах турнира;
  • количество забитых мячей во всех групповых матчах.    

16 команд лучших команд сыграют в 1/8 финала Чемпионата мира ФИФА  с 30 июня по 3 июля.

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Теги публикации: ФИФА, ЧМ-2018, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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