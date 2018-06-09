ЧМ 2018: групповой турнир

В групповом турнире ЧМ 2018 сыграют сборные из 32 стран
Чемпионат мира по футболу 2018 начнется с группового турнира. В нем примут участие 32 команды, и только 16 сборных пробьются в плей-офф. Матчи в группах пройдут с 14 июня по 28 июня 2018 года.
По результатам жеребьевки, были определены участники 8 групп ЧМ-2018.
Фото: Чемпионат мира по футболу 2018 - группы (fifa.com)
Группа А: Египет, Россия, Саудовская Аравия, Уругвай. Матчи команд этой группы состоятся 14 - 25 июня.
14.06.18 18:00 Россия - Саудовская Аравия
15.06.18 15:00 Египет - Уругвай
19.06.18 21:00 Россия - Египет
20.06.18 18:00 Уругвай - Сауд.Аравия
25.06.18 17:00 Уругвай - Россия
25.06.18 17:00 Саудовская Аравия - Египет
Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Ливан. Матчи группы пройдут 15 - 25 июня.
15.06.18 18:00 Марокко - Иран
15.06.18 21:00 Португалия - Испания
20.06.18 15:00 Португалия - Марокко
20.06.18 21:00 Иран - Испания
25.06.18 21:00 Иран - Португалия
25.06.18 21:00 Испания - Марокко
Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания. Матчи группы состоятся 16 - 26 июня.
16.06.18 13:00 Франция - Австралия
16.06.18 19:00 Перу - Дания
21.06.18 15:00 Франция - Перу
21.06.18 18:00 Дания - Австралия
26.06.18 17:00 Дания - Франция
26.06.18 17:00 Австралия - Перу
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия. Игры в этой группе пройдут с 16 июня по 26 июня.
16.06.18 16:00 Аргентина - Исландия
16.06.18 22:00 Хорватия - Нигерия
21.06.18 18:00 Нигерия - Исландия
21.06.18 21:00 Аргентина - Хорватия
26.06.18 21:00 Нигерия - Аргентина
26.06.18 21:00 Исландия - Хорватия
Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия. Матчи группы Е пройдут 17 - 27 июня.
17.06.18 15:00 Коста-Рика - Сербия
17.06.18 21:00 Бразилия - Швейцария
22.06.18 15:00 Бразилия - Коста-Рика
22.06.18 21:00 Сербия - Швейцария
27.06.18 21:00 Сербия - Бразилия
27.06.18 21:00 Швейцария - Коста-Рика
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Республика Корея. Игры сборных в группе F состоятся в период 17 - 27 июня.
17.06.18 18:00 Германия - Мексика
18.06.18 15:00 Швеция - Юж. Корея
23.06.18 18:00 Германия - Швеция
23.06.18 21:00 Юж. Корея - Мексика
27.06.18 17:00 Юж. Корея - Германия
27.06.18 17:00 Мексика - Швеция
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия. Матчи группы G пройдут 18 - 28 июня.
18.06.18 18:00 Бельгия - Панама
18.06.18 21:00 Тунис - Англия
23.06.18 15:00 Бельгия - Тунис
24.06.18 15:00 Англия - Панама
28.06.18 21:00 Англия - Бельгия
28.06.18 21:00 Панама - Тунис
Группа Н: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония. Сборные этих стран проведут матчи с 19 июня по 28 июня.
19.06.18 15:00 Польша - Сенегал
19.06.18 18:00 Колумбия - Япония
24.06.18 18:00 Япония - Сенегал
24.06.18 21:00 Польша - Колумбия
28.06.18 17:00 Япония - Польша
28.06.18 17:00 Сенегал - Колумбия
По результатам группового турнира ЧМ 2018, в плей-офф выйдут по 2 сборные из каждой группы, которые наберут большее количество очков. Суммарные баллы будут определяться жюри на основании таких критериев:
16 команд лучших команд сыграют в 1/8 финала Чемпионата мира ФИФА с 30 июня по 3 июля.