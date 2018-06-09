ЧС 2018: груповий турнір

У груповому турнірі ЧС 2018 зіграють збірні з 32 країн
Чемпіонат світу з футболу 2018 почнеться з групового турніру. У ньому візьмуть участь 32 команди, і тільки 16 збірних проб'ються в плей-офф. Матчі в групах пройдуть з 14 червня по 28 червня 2018 року.
За результатами жеребкування, були визначені учасники 8 груп ЧС-2018.
Фото: Чемпіонат світу з футболу 2018 - групи (fifa.com)
Група А: Єгипет, Росія, Саудівська Аравія, Уругвай. Матчі команд цієї групи відбудуться 14 - 25 червня.
14.06.18 18:00 Росія - Саудівська Аравія
15.06.18 15:00 Єгипет - Уругвай
19.06.18 21:00 Росія - Єгипет
20.06.18 18:00 Уругвай - Сауд.Аравія
25.06.18 17:00 Уругвай - Росія
25.06.18 17:00 Саудівська Аравія - Єгипет
Група В: Португалія, Іспанія, Марокко, Ліван. Матчі групи пройдуть 15 - 25 червня.
15.06.18 18:00 Марокко - Іран
15.06.18 21:00 Португалія - Іспанія
20.06.18 15:00 Португалія - Марокко
20.06.18 21:00 Іран - Іспанія
25.06.18 21:00 Іран - Португалія
25.06.18 21:00 Іспанія - Марокко
Група С: Франція, Австралія, Перу, Данія. Матчі групи відбудуться 16 - 26 червня.
16.06.18 13:00 Франція - Австралія
16.06.18 19:00 Перу - Данія
21.06.18 15:00 Франція - Перу
21.06.18 18:00 Данія - Австралія
26.06.18 17:00 Данія - Франція
26.06.18 17:00 Австралія - Перу
Група D: Аргентина, Ісландія, Хорватія, Нігерія. Ігри в цій групі пройдуть з 16 червня по 26 червня.
16.06.18 16:00 Аргентина - Ісландія
16.06.18 22:00 Хорватія - Нігерія
21.06.18 18:00 Нігерія - Ісландія
21.06.18 21:00 Аргентина - Хорватія
26.06.18 21:00 Нігерія - Аргентина
26.06.18 21:00 Ісландія - Хорватія
Група Е: Бразилія, Швейцарія, Коста-Ріка, Сербія. Матчі групи Е пройдуть 17 - 27 червня.
17.06.18 15:00 Коста-Ріка - Сербія
17.06.18 21:00 Бразилія - Швейцарія
22.06.18 15:00 Бразилія - Коста-Ріка
22.06.18 21:00 Сербія - Швейцарія
27.06.18 21:00 Сербія - Бразилія
27.06.18 21:00 Швейцарія - Коста-Ріка
Група F: Німеччина, Мексика, Швеція, Республіка Корея. Ігри збірних в групі F відбудуться в період 17 - 27 червня.
17.06.18 18:00 Німеччина - Мексика
18.06.18 15:00 Швеція - Пд. Корея
23.06.18 18:00 Німеччина - Швеція
23.06.18 21:00 Пд. Корея - Мексика
27.06.18 17:00 Пд. Корея - Німеччина
27.06.18 17:00 Мексика - Швеція
Група G: Бельгія, Панама, Туніс, Англія. Матчі групи G пройдуть 18 - 28 червня.
18.06.18 18:00 Бельгія - Панама
18.06.18 21:00 Туніс - Англія
23.06.18 15:00 Бельгія - Туніс
24.06.18 15:00 Англія - Панама
28.06.18 21:00 Англія - Бельгія
28.06.18 21:00 Панама - Туніс
Група Н: Польща, Сенегал, Колумбія, Японія. Збірні цих країн проведуть матчі з 19 червня по 28 червня.
19.06.18 15:00 Польща - Сенегал
19.06.18 18:00 Колумбія - Японія
24.06.18 18:00 Японія - Сенегал
24.06.18 21:00 Польща - Колумбія
28.06.18 17:00 Японія - Польща
28.06.18 17:00 Сенегал - Колумбія
За результатами групового турніру ЧС 2018, до плей-оффу вийдуть по 2 збірні з кожної групи, які наберуть більшу кількість очок. Сумарні бали будуть визначатися журі на підставі таких критеріїв:
16 команд кращих команд зіграють в 1/8 фіналу Чемпіонату світу ФІФА з 30 червня по 3 липня.