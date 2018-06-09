ЧС 2018: груповий турнір

У груповому турнірі ЧС 2018 зіграють збірні з 32 країн

Чемпіонат світу з футболу 2018 почнеться з групового турніру. У ньому візьмуть участь 32 команди, і тільки 16 збірних проб'ються в плей-офф. Матчі в групах пройдуть з 14 червня по 28 червня 2018 року.

Груповий турнір Чемпіонату світу ФІФА: команди і розклад ігор

За результатами жеребкування, були визначені учасники 8 груп ЧС-2018.

Фото: Чемпіонат світу з футболу 2018 - групи (fifa.com)

Група А: Єгипет, Росія, Саудівська Аравія, Уругвай. Матчі команд цієї групи відбудуться 14 - 25 червня.

14.06.18 18:00 Росія - Саудівська Аравія

15.06.18 15:00 Єгипет - Уругвай

19.06.18 21:00 Росія - Єгипет

20.06.18 18:00 Уругвай - Сауд.Аравія

25.06.18 17:00 Уругвай - Росія

25.06.18 17:00 Саудівська Аравія - Єгипет

Група В: Португалія, Іспанія, Марокко, Ліван. Матчі групи пройдуть 15 - 25 червня.

15.06.18 18:00 Марокко - Іран

15.06.18 21:00 Португалія - ​​Іспанія

20.06.18 15:00 Португалія - ​​Марокко

20.06.18 21:00 Іран - Іспанія

25.06.18 21:00 Іран - Португалія

25.06.18 21:00 Іспанія - Марокко

Група С: Франція, Австралія, Перу, Данія. Матчі групи відбудуться 16 - 26 червня.

16.06.18 13:00 Франція - Австралія

16.06.18 19:00 Перу - Данія

21.06.18 15:00 Франція - Перу

21.06.18 18:00 Данія - Австралія

26.06.18 17:00 Данія - Франція

26.06.18 17:00 Австралія - ​​Перу

Група D: Аргентина, Ісландія, Хорватія, Нігерія. Ігри в цій групі пройдуть з 16 червня по 26 червня.

16.06.18 16:00 Аргентина - Ісландія

16.06.18 22:00 Хорватія - Нігерія

21.06.18 18:00 Нігерія - Ісландія

21.06.18 21:00 Аргентина - Хорватія

26.06.18 21:00 Нігерія - Аргентина

26.06.18 21:00 Ісландія - Хорватія

Група Е: Бразилія, Швейцарія, Коста-Ріка, Сербія. Матчі групи Е пройдуть 17 - 27 червня.

17.06.18 15:00 Коста-Ріка - Сербія

17.06.18 21:00 Бразилія - ​​Швейцарія

22.06.18 15:00 Бразилія - ​​Коста-Ріка

22.06.18 21:00 Сербія - Швейцарія

27.06.18 21:00 Сербія - Бразилія

27.06.18 21:00 Швейцарія - Коста-Ріка

Група F: Німеччина, Мексика, Швеція, Республіка Корея. Ігри збірних в групі F відбудуться в період 17 - 27 червня.

17.06.18 18:00 Німеччина - Мексика

18.06.18 15:00 Швеція - Пд. Корея

23.06.18 18:00 Німеччина - Швеція

23.06.18 21:00 Пд. Корея - Мексика

27.06.18 17:00 Пд. Корея - Німеччина

27.06.18 17:00 Мексика - Швеція

Група G: Бельгія, Панама, Туніс, Англія. Матчі групи G пройдуть 18 - 28 червня.

18.06.18 18:00 Бельгія - Панама

18.06.18 21:00 Туніс - Англія

23.06.18 15:00 Бельгія - Туніс

24.06.18 15:00 Англія - ​​Панама

28.06.18 21:00 Англія - ​​Бельгія

28.06.18 21:00 Панама - Туніс

Група Н: Польща, Сенегал, Колумбія, Японія. Збірні цих країн проведуть матчі з 19 червня по 28 червня.

19.06.18 15:00 Польща - Сенегал

19.06.18 18:00 Колумбія - Японія

24.06.18 18:00 Японія - Сенегал

24.06.18 21:00 Польща - Колумбія

28.06.18 17:00 Японія - Польща

28.06.18 17:00 Сенегал - Колумбія

За результатами групового турніру ЧС 2018, до плей-оффу вийдуть по 2 збірні з кожної групи, які наберуть більшу кількість очок. Сумарні бали будуть визначатися журі на підставі таких критеріїв:

загальна кількість балів по закінченню всіх групових матчів;

різниця забитих і пропущених голів у всіх групових матчах турніру;

кількість забитих м'ячів у всіх групових матчах.

16 команд кращих команд зіграють в 1/8 фіналу Чемпіонату світу ФІФА з 30 червня по 3 липня.