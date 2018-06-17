ЧМ-2018: Сборная Мексики обыграла действующих чемпионов мира

Лосано стал втором единственного гола в матче
Сборная Мексики победила национальную команду Германии (1:0) в матче первого тура группы F чемпионата мира — 2018.
Автором единственного гола стал нападающий Ирвин Лосано, отличившийся на 35 минуте после передачи форварда Хавьера Эрнандеса.
Соперники сборных Мексики и Германии по группе — Южная Корея и Швеция — сыграют друг с другом 18 июня.
Во втором туре мексиканцы встретятся с Южной Кореей (23 июня), а немцы сыграют со Швецией (23 июня).
Напомним, в матче группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Австралии уругвайский арбитр Андрес Кунья назначил первый в истории турнира пенальти после использования системы VAR (video assistant referee).