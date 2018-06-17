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ЧМ-2018: Сборная Мексики обыграла действующих чемпионов мира

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    17.06.2018 - 20:02
Фото: Германия - Мексика (twitter.com/DFB_Team)
Фото: Германия - Мексика (twitter.com/DFB_Team)

Лосано стал втором единственного гола в матче

Сборная Мексики победила национальную команду Германии (1:0) в матче первого тура группы F чемпионата мира — 2018.

Автором единственного гола стал нападающий Ирвин Лосано, отличившийся на 35 минуте после передачи форварда Хавьера Эрнандеса.

Соперники сборных Мексики и Германии по группе — Южная Корея и Швеция — сыграют друг с другом 18 июня.

Во втором туре мексиканцы встретятся с Южной Кореей (23 июня), а немцы сыграют со Швецией (23 июня).

Напомним, в матче группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Австралии уругвайский арбитр Андрес Кунья назначил первый в истории турнира пенальти после использования системы VAR (video assistant referee). 

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Теги публикации: ЧМ-2018, Мексика, сборная Германии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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