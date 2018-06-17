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ЧС-2018: Збірна Мексики обіграла діючих чемпіонів світу

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    17.06.2018 - 20:02
Фото: Німеччина - Мексика (twitter.com/DFB_Team)
Фото: Німеччина - Мексика (twitter.com/DFB_Team)

Лосано став другому єдиного гола в матчі

Збірна Мексики перемогла національну команду Німеччини (1:0) в матчі першого туру групи F чемпіонату світу — 2018.

Автором єдиного гола став нападник Ірвін Лосано, який відзначився на 35 хвилині після передачі форварда Хав'єра Ернандеса.

Суперники збірних Мексики і Німеччини по групі — Південна Корея і Швеція — зіграють один з одним 18 червня.

У другому турі мексиканці зустрінуться з Південною Кореєю (23 червня), а німці зіграють зі Швецією (23 червня).

Нагадаємо, в матчі групового етапу чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Австралії уругвайський арбітр Андрес Кунья призначив перший в історії турніру пенальті після використання системи VAR (video assistant referee).

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Теги публікації: ЧМ-2018, Мексика, сборная Германии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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