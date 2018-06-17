ЧС-2018: Збірна Мексики обіграла діючих чемпіонів світу

Лосано став другому єдиного гола в матчі
Збірна Мексики перемогла національну команду Німеччини (1:0) в матчі першого туру групи F чемпіонату світу — 2018.
Автором єдиного гола став нападник Ірвін Лосано, який відзначився на 35 хвилині після передачі форварда Хав'єра Ернандеса.
Суперники збірних Мексики і Німеччини по групі — Південна Корея і Швеція — зіграють один з одним 18 червня.
У другому турі мексиканці зустрінуться з Південною Кореєю (23 червня), а німці зіграють зі Швецією (23 червня).
Нагадаємо, в матчі групового етапу чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Австралії уругвайський арбітр Андрес Кунья призначив перший в історії турніру пенальті після використання системи VAR (video assistant referee).