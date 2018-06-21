ЧС-2018: Збірні Данії та Австралії зіграли внічию

Голи забили Еріксен і Йедінак

Зустріч збірних Данії та Австралії в матчі другого туру групи С на чемпіонаті світу-2018 завершилася нічиєю - 1:1.

Данці вийшли вперед завдяки голу півзахисника Крістіана Еріксена на 7 хвилині матчу, але під кінець першого тайму Майл Единак з пенальті відновив рівновагу.

Після двох зіграних матчів в групі С у збірної Данії в активі чотири очки, а у австралійців - один бал.

Матч другого туру між двома іншими командами квартету - Францією і Перу, у яких три і нуль балів відповідно, відбудеться 21 червня о 18:00 за київським вперені.

Нагадаємо, збірна Іспанії з мінімальним рахунком обіграла Іран в матчі ЧС-2018.