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ЧС-2018: Збірні Данії та Австралії зіграли внічию

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    21.06.2018 - 17:05
Фото: Данія - Австралія (twitter.com/FIFAWorldCup)
Фото: Данія - Австралія (twitter.com/FIFAWorldCup)

Голи забили Еріксен і Йедінак

Зустріч збірних Данії та Австралії в матчі другого туру групи С на чемпіонаті світу-2018 завершилася нічиєю - 1:1.

Данці вийшли вперед завдяки голу півзахисника Крістіана Еріксена на 7 хвилині матчу, але під кінець першого тайму Майл Единак з пенальті відновив рівновагу.

Після двох зіграних матчів в групі С у збірної Данії в активі чотири очки, а у австралійців - один бал.

Матч другого туру між двома іншими командами квартету - Францією і Перу, у яких три і нуль балів відповідно, відбудеться 21 червня о 18:00 за київським вперені.

Нагадаємо, збірна Іспанії з мінімальним рахунком обіграла Іран в матчі ЧС-2018.

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Теги публікації: Австралия, ЧМ-2018, Дания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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