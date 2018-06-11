ЧМ 2018: где будут проходить матчи

Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 пройдут на 12 стадионах России
Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Какие стадионы будут принимать игры группового этапа и финальные матчи ЧМ 2018 - в материале РБК-Украина.
Игры Чемпионата мира ФИФА 2018 состоятся в 11 городах разных регионов России на стадионах, построенных специально по случаю грандиозного футбольного события, а также на нескольких аренах после реконструкции.
Условно зоны, где будут проходить матчи ЧМ-2018, поделены на кластеры: Центральный, Волжский, Северо-западный, Южный, Уральский.
В Центральном кластере расположены стадионы Москвы: "Лужники" и "Открытие Арена".
"Лужники" - самый большой стадион РФ, вместимостью 80 тыс. зрителей, прошел реконструкцию с 2013-го по 2017 гг.
Фото: Стадион "Лужники" (fifa.com)
Открытие и финальный матч Чемпионата мира по футболу 2018 состоятся на московском стадионе "Лужники", а также здесь пройдут игры группового этапа:
"Открытие Арена" в рамках ЧМ-2018 будет называться "Спартак", вместимость - 45 тыс. зрителей, открыт в 2014 году.
Фото: Стадион "Спартак" (fifa.com)
Матчи ЧМ 2018 на стадионе "Спартак", Москва:
Волжский кластер. Нижний Новогород. "Стадион Нижний Новгород" - вместимость 45 тыс. зрителей, работы по строительству окончены в 2017 году.
Фото: "Стадион Нижний Новгород" (fifa.com)
Игры на "Стадионе Нижний Новгород":
Волжский кластер. Волгоград. "Волгоград Арена" - вместимость 45 тыс. зрителей, построен возле Мамаева Кургана на месте старого стадиона "Центральный", введен в эксплуатацию в апреле 2018 года.
Фото: Волгоград Арена (fifa.com)
Матчи на "Волгоград Арене":
Волжский кластер. Казань. "Казань Арена" на 45 тыс. зрителей, был построен ко Всемирной летней Универсиаде в 2013 году.
Фото: Казань Арена (fifa.com)
Игры ЧМ 2018 на "Казань Арене":
Волжский кластер. Самара. "Самара Арена" на 45 тыс. зрителей, введен в эксплуатацию весной 2018 года.
Фото: Самара Арена (fifa.com)
Матчи на "Самара Арене":
Волжский кластер. Саранск. "Мордовия Арена" вместимость 44 тыс. зрителей, первый матч на стадионе состоялся в апреле 2018 года.
Фото: Мордовия Арена (fifa.com)
Матчи в Саранске на "Мордовия Арене":
Северо-западный кластер. Санкт-Петербург. "Стадион Санкт-Петербург" на 67 тыс. зрителей, строительство продолжалось с 2007-го по 2016 год.
Фото: "Стадион Санкт-Петербург" (fifa.com)
Матчи Чемпионата мира 2018 в Санкт-Петербурге:
Северо-западный кластер. Калининград. "Стадион Калининград" на 35 тыс. зрителей, открыт в 2018 году.
Фото: "Стадион Калининград" (fifa.com)
Игры ЧМ 2018 в Калининграде:
Южный кластер. Ростов-на-Дону. "Ростов Арена" - вместимость 45 тыс. зрителей, строительство завершено в 2017 году.
Фото: Ростов Арена (fifa.com)
Матчи в Ростове-на-Дону:
Южный кластер. Сочи. Стадион "Фишт" на 45 тыс зрителей, принимал церемонии открытия и закрытия Олимпийских Игр в 2014 году, после был реконструирован к ЧМ 2018.
Фото: Стадион "Фишт" (fifa.com)
Игры ЧМ 2018 в Сочи на стадионе "Фишт":
Уральский кластер. Екатеринбург. "Екатеринбург Арена" был реконструирован по требованиям ФИФА. К ЧМ-2018 вместимость стадиона составит 35 тыс. зрителей.
Фото: Екатеринбург Арена (fifa.com)
Матчи в Екатеринбурге: