ЧМ 2018: где будут проходить матчи

Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 пройдут на 12 стадионах России

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Какие стадионы будут принимать игры группового этапа и финальные матчи ЧМ 2018 - в материале РБК-Украина.

Чемпионат мира 2018: где пройдут матчи

Игры Чемпионата мира ФИФА 2018 состоятся в 11 городах разных регионов России на стадионах, построенных специально по случаю грандиозного футбольного события, а также на нескольких аренах после реконструкции.

Условно зоны, где будут проходить матчи ЧМ-2018, поделены на кластеры: Центральный, Волжский, Северо-западный, Южный, Уральский.

В Центральном кластере расположены стадионы Москвы: "Лужники" и "Открытие Арена".

"Лужники" - самый большой стадион РФ, вместимостью 80 тыс. зрителей, прошел реконструкцию с 2013-го по 2017 гг.

Фото: Стадион "Лужники" (fifa.com)

Открытие и финальный матч Чемпионата мира по футболу 2018 состоятся на московском стадионе "Лужники", а также здесь пройдут игры группового этапа:

14.06. 18:00 Группа A Россия vs Саудовская Аравия

17.06. 18:00 Группа F Германия vs Мексика

20.06. 15:00 Группа B Португалия vs Марокко

26.06. 17:00 Группа C Дания vs Франция

01.07. 17:00 Победитель Группа B vs 2 место Группа A

11.07 21:00 Полуфинал

15.07 18:00 Финал

"Открытие Арена" в рамках ЧМ-2018 будет называться "Спартак", вместимость - 45 тыс. зрителей, открыт в 2014 году.

Фото: Стадион "Спартак" (fifa.com)

Матчи ЧМ 2018 на стадионе "Спартак", Москва:

16.06. 16:00 Группа D Аргентина vs Исландия

19.06. 15:00 Группа H Польша vs Сенегал

23.06. 15:00 Группа G Бельгия vs Тунис

27.06. 21:00 Группа E Сербия vs Бразилия

03.07. 21:00 Победитель Группа H vs 2 место Группа G

Волжский кластер. Нижний Новогород. "Стадион Нижний Новгород" - вместимость 45 тыс. зрителей, работы по строительству окончены в 2017 году.

Фото: "Стадион Нижний Новгород" (fifa.com)

Игры на "Стадионе Нижний Новгород":

18.06. 15:00 Группа F Швеция vs Южная Корея

21.06. 21:00 Группа D Аргентина vs Хорватия

24.06. 15:00 Группа G Англия vs Панама

27.06. 21:00 Группа E Швейцария vs Коста-Рика

01.07 21:00 Победитель Группа D vs 2 место Группа C

06.07 17:00 Четвертьфинал

Волжский кластер. Волгоград. "Волгоград Арена" - вместимость 45 тыс. зрителей, построен возле Мамаева Кургана на месте старого стадиона "Центральный", введен в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Фото: Волгоград Арена (fifa.com)

Матчи на "Волгоград Арене":

18.06. 21:00 Группа G Тунис vs Англия

22.06. 18:00 Группа D Нигерия vs Исландия

25.06. 17:00 Группа A Саудовская Аравия vs Египет

28.06. 17:00 Группа H Япония vs Польша

Волжский кластер. Казань. "Казань Арена" на 45 тыс. зрителей, был построен ко Всемирной летней Универсиаде в 2013 году.

Фото: Казань Арена (fifa.com)

Игры ЧМ 2018 на "Казань Арене":

16.06. 13:00 Группа C Франция vs Австралия

20.06. 21:00 Группа B Иран vs Испания

24.06. 21:00 Группа H Польша vs Колумбия

27.06. 17:00 Группа F Южная Корея vs Германия

30.06 17:00 Победитель Группа C vs 2 место Группа D

06.07 21:00 Четвертьфинал.

Волжский кластер. Самара. "Самара Арена" на 45 тыс. зрителей, введен в эксплуатацию весной 2018 года.

Фото: Самара Арена (fifa.com)

Матчи на "Самара Арене":

17.06. 15:00 Группа E Коста-Рика vs Сербия

21.06. 18:00 Группа C Дания vs Австралия

25.06. 17:00 Группа A Уругвай vs Россия

28.06. 17:00 Группа H Сенегал vs Колумбия

02.07 17:00 Победитель Группа E vs 1 место Группа F

07.07 17:00 Четвертьфинал.

Волжский кластер. Саранск. "Мордовия Арена" вместимость 44 тыс. зрителей, первый матч на стадионе состоялся в апреле 2018 года.

Фото: Мордовия Арена (fifa.com)

Матчи в Саранске на "Мордовия Арене":

16.06. 19:00 Группа C Перу vs Дания

19.06. 18:00 Группа H Колумбия vs Япония

25.06. 21:00 Группа B Иран vs Португалия

28.06. 21:00 Группа G Панама vs Тунис

Северо-западный кластер. Санкт-Петербург. "Стадион Санкт-Петербург" на 67 тыс. зрителей, строительство продолжалось с 2007-го по 2016 год.

Фото: "Стадион Санкт-Петербург" (fifa.com)

Матчи Чемпионата мира 2018 в Санкт-Петербурге:

15.06. 18:00 Группа B Марокко vs Иран

19.06. 21:00 Группа A Россия vs Египет

22.06. 15:00 Группа E Бразилия vs Коста-Рика

26.06. 21:00 Группа D Нигерия vs Аргентина

03.07 17:00 Победитель Группа F vs 2 место Группа E

10.07 21:00 Полуфинал

14.07 17:00 Матч за 3 место

Северо-западный кластер. Калининград. "Стадион Калининград" на 35 тыс. зрителей, открыт в 2018 году.

Фото: "Стадион Калининград" (fifa.com)

Игры ЧМ 2018 в Калининграде:

16.06. 22:00 Группа D Хорватия vs Нигерия

22.06. 21:00 Группа E Сербия vs Швейцария

25.06. 21:00 Группа B Испания vs Марокко

28.06. 21:00 Группа G Англия vs Бельгия

Южный кластер. Ростов-на-Дону. "Ростов Арена" - вместимость 45 тыс. зрителей, строительство завершено в 2017 году.

Фото: Ростов Арена (fifa.com)

Матчи в Ростове-на-Дону:

17.06. 21:00 Группа E Бразилия vs Швейцария

20.06. 18:00 Группа A Уругвай vs Саудовская Аравия

23.06. 21:00 Группа F Южная Корея vs Мексика

26.06. 21:00 Группа D Исландия vs Хорватия

02.07 21:00 Победитель Группа G vs 2 место Группа H

Южный кластер. Сочи. Стадион "Фишт" на 45 тыс зрителей, принимал церемонии открытия и закрытия Олимпийских Игр в 2014 году, после был реконструирован к ЧМ 2018.

Фото: Стадион "Фишт" (fifa.com)

Игры ЧМ 2018 в Сочи на стадионе "Фишт":

15.06. 21:00 Группа B Португалия vs Испания

18.06. 18:00 Группа G Бельгия vs Панама

23.06. 18:00 Группа F Германия vs Швеция

26.06. 17:00 Группа C Австралия vs Перу

30.06 21:00 Победитель Группа A vs 2 место Группа B

07.07 21:00 Четвертьфинал

Уральский кластер. Екатеринбург. "Екатеринбург Арена" был реконструирован по требованиям ФИФА. К ЧМ-2018 вместимость стадиона составит 35 тыс. зрителей.

Фото: Екатеринбург Арена (fifa.com)

Матчи в Екатеринбурге: