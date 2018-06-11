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ЧМ 2018: где будут проходить матчи

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    11.06.2018 - 02:00
Фото: Чемпионат мира 2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: Чемпионат мира 2018 (facebook.com/fifaworldcup)

Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 пройдут на 12 стадионах России

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Какие стадионы будут принимать игры группового этапа и финальные матчи ЧМ 2018 - в материале РБК-Украина.

Чемпионат мира 2018: где пройдут матчи

Игры Чемпионата мира ФИФА 2018 состоятся в 11 городах разных регионов России на стадионах, построенных специально по случаю грандиозного футбольного события,  а также на нескольких аренах после реконструкции.

Условно зоны, где будут проходить матчи ЧМ-2018, поделены на кластеры: Центральный, Волжский, Северо-западный, Южный, Уральский.

В Центральном кластере расположены стадионы Москвы: "Лужники" и "Открытие Арена".

"Лужники" - самый большой стадион РФ, вместимостью 80 тыс. зрителей, прошел реконструкцию с 2013-го по 2017 гг.

Стадион "Лужники"Фото: Стадион "Лужники" (fifa.com)

Открытие и финальный матч Чемпионата мира по футболу 2018 состоятся на московском стадионе "Лужники", а также здесь пройдут игры группового этапа:

  • 14.06. 18:00 Группа A Россия vs Саудовская Аравия
  • 17.06. 18:00 Группа F Германия vs Мексика
  • 20.06. 15:00 Группа B Португалия vs Марокко
  • 26.06. 17:00 Группа C Дания vs Франция
  • 01.07. 17:00 Победитель Группа B vs 2 место Группа A
  • 11.07 21:00 Полуфинал
  • 15.07 18:00 Финал

"Открытие Арена" в рамках ЧМ-2018 будет называться "Спартак", вместимость - 45 тыс. зрителей, открыт в 2014 году.

Стадион "Спартак"Фото: Стадион "Спартак" (fifa.com)

Матчи ЧМ 2018 на стадионе "Спартак", Москва:

  • 16.06. 16:00 Группа D Аргентина vs Исландия
  • 19.06. 15:00 Группа H Польша vs Сенегал
  • 23.06. 15:00 Группа G Бельгия vs Тунис
  • 27.06. 21:00 Группа E Сербия vs Бразилия
  • 03.07. 21:00 Победитель Группа H vs 2 место Группа G

Волжский кластер. Нижний Новогород. "Стадион Нижний Новгород" - вместимость 45 тыс. зрителей, работы по строительству окончены в 2017 году. 

Стадион Нижний НовгородФото: "Стадион Нижний Новгород" (fifa.com)

Игры на "Стадионе Нижний Новгород":

  • 18.06. 15:00 Группа F Швеция vs Южная Корея
  • 21.06. 21:00 Группа D Аргентина vs Хорватия
  • 24.06. 15:00 Группа G Англия vs Панама
  • 27.06. 21:00 Группа E Швейцария vs Коста-Рика
  • 01.07 21:00  Победитель Группа D vs 2 место Группа C
  • 06.07 17:00 Четвертьфинал

Волжский кластер. Волгоград. "Волгоград Арена" - вместимость 45 тыс. зрителей, построен возле Мамаева Кургана на месте старого стадиона "Центральный", введен в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Волгоград АренаФото: Волгоград Арена (fifa.com)

Матчи на "Волгоград Арене":

  • 18.06. 21:00 Группа G Тунис vs Англия
  • 22.06. 18:00 Группа D Нигерия vs Исландия
  • 25.06. 17:00 Группа A Саудовская Аравия vs Египет
  • 28.06. 17:00 Группа H Япония vs Польша

Волжский кластер. Казань. "Казань Арена" на 45 тыс. зрителей, был построен ко Всемирной летней Универсиаде в 2013 году.

Казань АренаФото: Казань Арена (fifa.com)

Игры ЧМ 2018 на "Казань Арене":

  • 16.06. 13:00 Группа C Франция vs Австралия
  • 20.06. 21:00 Группа B Иран vs Испания
  • 24.06. 21:00 Группа H Польша vs Колумбия
  • 27.06. 17:00 Группа F Южная Корея vs Германия
  • 30.06 17:00 Победитель Группа C vs 2 место Группа D
  • 06.07 21:00 Четвертьфинал.

Волжский кластер. Самара. "Самара Арена" на 45 тыс. зрителей, введен в эксплуатацию весной 2018 года.

Самара АренаФото: Самара Арена (fifa.com)

Матчи на "Самара Арене":

  • 17.06. 15:00 Группа E Коста-Рика vs Сербия
  • 21.06. 18:00 Группа C Дания vs Австралия
  • 25.06. 17:00 Группа A Уругвай vs Россия
  • 28.06. 17:00 Группа H Сенегал vs Колумбия
  • 02.07 17:00  Победитель Группа E vs 1 место Группа F
  • 07.07 17:00 Четвертьфинал.

Волжский кластер. Саранск. "Мордовия Арена" вместимость 44 тыс. зрителей, первый матч на стадионе состоялся в апреле 2018 года.

Мордовия АренаФото: Мордовия Арена (fifa.com)

 Матчи в Саранске на "Мордовия Арене":

  • 16.06. 19:00 Группа C Перу vs Дания
  • 19.06. 18:00 Группа H Колумбия vs Япония
  • 25.06. 21:00 Группа B Иран vs Португалия
  • 28.06. 21:00 Группа G Панама vs Тунис

Северо-западный кластер. Санкт-Петербург. "Стадион Санкт-Петербург" на 67 тыс. зрителей, строительство продолжалось с 2007-го по 2016 год.

Стадион Санкт--ПетербургФото: "Стадион Санкт-Петербург" (fifa.com)

Матчи Чемпионата мира 2018 в Санкт-Петербурге:

  • 15.06. 18:00 Группа B Марокко vs Иран
  • 19.06. 21:00 Группа A Россия vs Египет
  • 22.06. 15:00 Группа E Бразилия vs Коста-Рика
  • 26.06. 21:00 Группа D Нигерия vs Аргентина
  • 03.07 17:00  Победитель Группа F vs 2 место Группа E
  • 10.07 21:00  Полуфинал
  • 14.07 17:00  Матч за 3 место

Северо-западный кластер. Калининград. "Стадион Калининград" на 35 тыс. зрителей, открыт в 2018 году.

Стадион КалининградФото: "Стадион Калининград" (fifa.com)

 Игры ЧМ 2018 в Калининграде:

  • 16.06. 22:00 Группа D Хорватия vs Нигерия
  • 22.06. 21:00 Группа E Сербия vs Швейцария
  • 25.06. 21:00 Группа B Испания vs Марокко
  • 28.06. 21:00 Группа G Англия vs Бельгия

Южный кластер. Ростов-на-Дону. "Ростов Арена" - вместимость 45 тыс. зрителей, строительство завершено в 2017 году.

Ростов АренаФото: Ростов Арена (fifa.com)

Матчи в Ростове-на-Дону:

  • 17.06. 21:00 Группа E Бразилия vs Швейцария
  • 20.06. 18:00 Группа A Уругвай vs Саудовская Аравия
  • 23.06. 21:00 Группа F Южная Корея vs Мексика
  • 26.06. 21:00 Группа D Исландия vs Хорватия
  • 02.07 21:00  Победитель Группа G vs 2 место Группа H

Южный кластер. Сочи. Стадион "Фишт" на 45 тыс зрителей, принимал церемонии открытия и  закрытия Олимпийских Игр в 2014 году, после был реконструирован к ЧМ 2018.

Стадион "Фишт" Фото: Стадион "Фишт"  (fifa.com)

Игры ЧМ 2018 в Сочи на стадионе "Фишт":

  • 15.06. 21:00 Группа B Португалия vs Испания
  • 18.06. 18:00 Группа G Бельгия vs Панама
  • 23.06. 18:00 Группа F Германия vs Швеция
  • 26.06. 17:00 Группа C Австралия vs Перу
  • 30.06 21:00  Победитель Группа A vs 2 место Группа B
  • 07.07 21:00 Четвертьфинал

Уральский кластер. Екатеринбург. "Екатеринбург Арена" был реконструирован по требованиям ФИФА. К ЧМ-2018 вместимость стадиона составит 35 тыс. зрителей.

Екатеринбург АренаФото: Екатеринбург Арена (fifa.com)

Матчи в Екатеринбурге:

  • 15.06. 15:00 Группа A Египет vs Уругвай
  • 21.06. 15:00 Группа C Франция vs Перу
  • 24.06. 18:00 Группа H Япония vs Сенегал
  • 27.06. 17:00 Группа F Мексика vs Швеция. 
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Теги публикации: ФИФА, ЧМ-2018, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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