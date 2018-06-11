ЧС 2018: де будуть проходити матчі

Матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 пройдуть на 12 стадіонах Росії

Чемпіонат світу з футболу 2018 пройде в 11 російських містах з 14 червня по 15 липня. Які стадіони будуть приймати ігри групового етапу і фінальні матчі ЧС 2018 - в матеріалі РБК-Україна.

Чемпіонат світу 2018: де пройдуть матчі

Ігри Чемпіонату світу ФІФА 2018 відюбудуться в 11 містах різних регіонів Росії на стадіонах, побудованих спеціально з нагоди грандіозної футбольної події, а також на декількох аренах після реконструкції.

Умовно зони, де будуть проходити матчі ЧС-2018, поділені на кластери: Центральний, Волзький, Північно-західний, Південний, Уральський.

У Центральному кластері розташовані стадіони Москви: "Лужники" і "Відкриття Арена".

"Лужники" - найбільший стадіон РФ, місткістю 80 тис. глядачів, пройшов реконструкцію з 2013-го по 2017 рр.

Фото: Стадіон "Лужники" (fifa.com)

Відкриття і фінальний матч Чемпіонату світу з футболу 2018 відбудуться на московському стадіоні "Лужники", а також тут пройдуть ігри групового етапу:

14.06. 18:00 Група A Росія vs Саудівська Аравія

17.06. 18:00 Група F Німеччина vs Мексика

20.06. 15:00 Група B Португалія vs Марокко

26.06. 17:00 Група C Данія vs Франція

01.07. 17:00 Переможець Група B vs 2 місце Група A

11.07 21:00 Півфінал

15.07 18:00 Фінал

"Відкриття Арена" в рамках ЧС-2018 буде називатися "Спартак", місткість - 45 тис. глядачів, відкритий в 2014 році.

Фото: Стадіон "Спартак" (fifa.com)

Матчі ЧС 2018 на стадіоні "Спартак", Москва:

16.06. 16:00 Група D Аргентина vs Ісландія

19.06. 15:00 Група H Польща vs Сенегал

23.06. 15:00 Група G Бельгія vs Туніс

27.06. 21:00 Група E Сербія vs Бразилія

03.07. 21:00 Переможець Група H vs 2 місце Група G

Волзький кластер. Нижній Новоград. "Стадіон Нижній Новгород" - місткість 45 тис. глядачів, роботи з будівництва закінчені в 2017 році.

Фото: "Стадіон Нижній Новгород" (fifa.com)

Ігри на "Стадіоні Нижній Новгород":

18.06. 15:00 Група F Швеція vs Південна Корея

21.06. 21:00 Група D Аргентина vs Хорватія

24.06. 15:00 Група G Англія vs Панама

27.06. 21:00 Група E Швейцарія vs Коста-Ріка

01.07 21:00 Переможець Група D vs 2 місце Група C

06.07 17:00 Чвертьфінал

Волзький кластер. Волгоград. "Волгоград Арена" - місткість 45 тис. глядачів, побудований біля Мамаєва Кургана на місці старого стадіону "Центральний", введений в експлуатацію в квітні 2018 року.

Фото: Волгоград Арена (fifa.com)

Матчі на "Волгоград Арені":

18.06. 21:00 Група G Туніс vs Англія

22.06. 18:00 Група D Нігерія vs Ісландія

25.06. 17:00 Група A Саудівська Аравія vs Єгипет

28.06. 17:00 Група H Японія vs Польща

Волзький кластер. Казань. "Казань Арена" на 45 тис. глядачів, був побудований до Всесвітньої літньої Універсіади в 2013 році.

Фото: Казань Арена (fifa.com)

Ігри ЧС 2018 на "Казань Арені":

16.06. 13:00 Група C Франція vs Австралія

20.06. 21:00 Група B Іран vs Іспанія

24.06. 21:00 Група H Польща vs Колумбія

27.06. 17:00 Група F Південна Корея vs Німеччина

30.06 17:00 Переможець Група C vs 2 місце Група D

06.07 21:00 Чвертьфінал.

Волзький кластер. Самара. "Самара Арена" на 45 тис. глядачів, введений в експлуатацію навесні 2018 року.

Фото: Самара Арена (fifa.com)

Матчі на "Самара Арені":

17.06. 15:00 Група E Коста-Ріка vs Сербія

21.06. 18:00 Група C Данія vs Австралія

25.06. 17:00 Група A Уругвай vs Росія

28.06. 17:00 Група H Сенегал vs Колумбія

02.07 17:00 Переможець Група E vs 1 місце Група F

07.07 17:00 Чвертьфінал.

Волзький кластер. Саранськ. "Мордовія Арена" місткість 44 тис. глядачів, перший матч на стадіоні відбувся в квітні 2018 року.

Фото: Мордовія Арена (fifa.com)

Матчі в Саранську на "Мордовія Арені":

16.06. 19:00 Група C Перу vs Данія

19.06. 18:00 Група H Колумбія vs Японія

25.06. 21:00 Група B Іран vs Португалія

28.06. 21:00 Група G Панама vs Туніс

Північно-західний кластер. Санкт-Петербург. "Стадіон Санкт-Петербург" на 67 тис. глядачів, будівництво тривало з 2007-го по 2016 рік.

Фото: "Стадіон Санкт-Петербург" (fifa.com)

Матчі Чемпіонату світу 2018 в Санкт-Петербурзі:

15.06. 18:00 Група B Марокко vs Іран

19.06. 21:00 Група A Росія vs Єгипет

22.06. 15:00 Група E Бразилія vs Коста-Ріка

26.06. 21:00 Група D Нігерія vs Аргентина

03.07 17:00 Переможець Група F vs 2 місце Група E

10.07 21:00 Півфінал

14.07 17:00 Матч за 3 місце

Північно-західний кластер. Калінінград. "Стадіон Калінінград" на 35 тис. глядачів, відкритий у 2018 році.

Фото: "Стадіон Калінінград" (fifa.com)

Ігри ЧС 2018 у Калінінграді:

16.06. 22:00 Група D Хорватія vs Нігерія

22.06. 21:00 Група E Сербія vs Швейцарія

25.06. 21:00 Група B Іспанія vs Марокко

28.06. 21:00 Група G Англія vs Бельгія

Південний кластер. Ростов-на-Дону. "Ростов Арена" - місткість 45 тис. глядачів, будівництво завершено в 2017 році.

Фото: Ростов Арена (fifa.com)

Матчі в Ростові-на-Дону:

17.06. 21:00 Група E Бразилія vs Швейцарія

20.06. 18:00 Група A Уругвай vs Саудівська Аравія

23.06. 21:00 Група F Південна Корея vs Мексика

26.06. 21:00 Група D Ісландія vs Хорватія

02.07 21:00 Переможець Група G vs 2 місце Група H

Південний кластер. Сочі. Стадіон "Фішт" на 45 тис глядачів, тут відбувалися церемонії відкриття і закриття Олімпійських Ігор в 2014 році, після був реконструйований до ЧС 2018.

Фото: Стадіон "Фішт" (fifa.com)

Ігри ЧС 2018 у Сочі на стадіоні "Фішт":

15.06. 21:00 Група B Португалія vs Іспанія

18.06. 18:00 Група G Бельгія vs Панама

23.06. 18:00 Група F Німеччина vs Швеція

26.06. 17:00 Група C Австралія vs Перу

30.06 21:00 Переможець Група A vs 2 місце Група B

07.07 21:00 Чвертьфінал

Уральський кластер. Єкатеринбург. "Єкатеринбург Арена" був реконструйований за вимогами ФІФА. До ЧС-2018 місткість стадіону складе 35 тис. глядачів.

Фото: Єкатеринбург Арена (fifa.com)

Матчі в Єкатеринбурзі: