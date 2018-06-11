ЧС 2018: де будуть проходити матчі

Матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 пройдуть на 12 стадіонах Росії
Чемпіонат світу з футболу 2018 пройде в 11 російських містах з 14 червня по 15 липня. Які стадіони будуть приймати ігри групового етапу і фінальні матчі ЧС 2018 - в матеріалі РБК-Україна.
Ігри Чемпіонату світу ФІФА 2018 відюбудуться в 11 містах різних регіонів Росії на стадіонах, побудованих спеціально з нагоди грандіозної футбольної події, а також на декількох аренах після реконструкції.
Умовно зони, де будуть проходити матчі ЧС-2018, поділені на кластери: Центральний, Волзький, Північно-західний, Південний, Уральський.
У Центральному кластері розташовані стадіони Москви: "Лужники" і "Відкриття Арена".
"Лужники" - найбільший стадіон РФ, місткістю 80 тис. глядачів, пройшов реконструкцію з 2013-го по 2017 рр.
Фото: Стадіон "Лужники" (fifa.com)
Відкриття і фінальний матч Чемпіонату світу з футболу 2018 відбудуться на московському стадіоні "Лужники", а також тут пройдуть ігри групового етапу:
"Відкриття Арена" в рамках ЧС-2018 буде називатися "Спартак", місткість - 45 тис. глядачів, відкритий в 2014 році.
Фото: Стадіон "Спартак" (fifa.com)
Матчі ЧС 2018 на стадіоні "Спартак", Москва:
Волзький кластер. Нижній Новоград. "Стадіон Нижній Новгород" - місткість 45 тис. глядачів, роботи з будівництва закінчені в 2017 році.
Фото: "Стадіон Нижній Новгород" (fifa.com)
Ігри на "Стадіоні Нижній Новгород":
Волзький кластер. Волгоград. "Волгоград Арена" - місткість 45 тис. глядачів, побудований біля Мамаєва Кургана на місці старого стадіону "Центральний", введений в експлуатацію в квітні 2018 року.
Фото: Волгоград Арена (fifa.com)
Матчі на "Волгоград Арені":
Волзький кластер. Казань. "Казань Арена" на 45 тис. глядачів, був побудований до Всесвітньої літньої Універсіади в 2013 році.
Фото: Казань Арена (fifa.com)
Ігри ЧС 2018 на "Казань Арені":
Волзький кластер. Самара. "Самара Арена" на 45 тис. глядачів, введений в експлуатацію навесні 2018 року.
Фото: Самара Арена (fifa.com)
Матчі на "Самара Арені":
Волзький кластер. Саранськ. "Мордовія Арена" місткість 44 тис. глядачів, перший матч на стадіоні відбувся в квітні 2018 року.
Фото: Мордовія Арена (fifa.com)
Матчі в Саранську на "Мордовія Арені":
Північно-західний кластер. Санкт-Петербург. "Стадіон Санкт-Петербург" на 67 тис. глядачів, будівництво тривало з 2007-го по 2016 рік.
Фото: "Стадіон Санкт-Петербург" (fifa.com)
Матчі Чемпіонату світу 2018 в Санкт-Петербурзі:
Північно-західний кластер. Калінінград. "Стадіон Калінінград" на 35 тис. глядачів, відкритий у 2018 році.
Фото: "Стадіон Калінінград" (fifa.com)
Ігри ЧС 2018 у Калінінграді:
Південний кластер. Ростов-на-Дону. "Ростов Арена" - місткість 45 тис. глядачів, будівництво завершено в 2017 році.
Фото: Ростов Арена (fifa.com)
Матчі в Ростові-на-Дону:
Південний кластер. Сочі. Стадіон "Фішт" на 45 тис глядачів, тут відбувалися церемонії відкриття і закриття Олімпійських Ігор в 2014 році, після був реконструйований до ЧС 2018.
Фото: Стадіон "Фішт" (fifa.com)
Ігри ЧС 2018 у Сочі на стадіоні "Фішт":
Уральський кластер. Єкатеринбург. "Єкатеринбург Арена" був реконструйований за вимогами ФІФА. До ЧС-2018 місткість стадіону складе 35 тис. глядачів.
Фото: Єкатеринбург Арена (fifa.com)
Матчі в Єкатеринбурзі: