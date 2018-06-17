Бразилія і Швейцарія стартували на ЧС-2018 з нічиєї

На гол Коутіньйо швейцарці відповіли м'ячем Цубера

Збірні Бразилії та Швейцарії зіграли внічию в матчі першого туру групового етапу ЧС-2018. Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі відкрили бразильці завдяки точному дальньому удару півзахисника Філіппе Коутіньйо на 20-й хвилині. Швейцарській команді вдалося відігратися на початку другого тайму. Гол на 50-й хвилині на свій рахунок записав півзахисник ЦСКА Стівен Зубер.

У матчі другого туру групового етапу збірної Бразилії 22 червня належить зіграти з командою Коста-Ріки, а Швейцарія в цей же день зустрінеться з Сербією.

Нагадаємо, в матчі групового етапу чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Австралії уругвайський арбітр Андрес Кунья призначив перший в історії турніру пенальті після використання системи VAR (video assistant referee).