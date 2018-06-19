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Интервью

ЧМ-2018: Бразилия направила запрос в ФИФА по итогам матча со Швейцарией

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    19.06.2018 - 21:22
Фото: Бразилия - Швейцария (twitter.com/cbf_futebol)
Фото: Бразилия - Швейцария (twitter.com/cbf_futebol)

Руководство CBF попросило объяснить, почему VAR не применялась во время игры

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с вопросом об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матче национальной команды против Швейцарии на ЧМ-2018. Об этом сообщается на сайте бразильской организации.

Руководство CBF попросило объяснить, почему технология не применялась во время игры.

Система предусматривает просмотр видео в четырех случаях - гол, пенальти, красная карточка и ошибка судьи, связанная с неверной идентификацией личности нарушителя правил.

Бразильцев возмутили два эпизода во втором тайме, которые оказали ключевое влияние на результат игры. Так, на 50 минуте швейцарский полузащитник Стивен Цубер толкнул защитника сборной Бразилии Миранду перед тем, как забил гол после подачи с углового. 

Во втором случае, утверждают бразильцы, форвард Габриэль Жезус был сбит соперником в штрафной площади сборной Швейцарии.

"Эти два эпизода содержат ошибки арбитра, которые могли бы быть пересмотрены на видеоповторе", - говорится в заявлении.

Матч группового этапа мирового первенства между командами состоялся 17 июня и закончился со счетом 1:1. Встречу обслуживала бригада судей во главе с мексиканцем Сесаром Рамосом.

Бразилия - Швейцария: видео голов и обзор матча Бразилия - Швейцария: онлайн трансляция (счет 1:1)
Теги публикации: ФИФА, Швейцария, сборная Бразилии, видеоповтор  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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